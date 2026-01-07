Despiden a Dieguito, el niño atropellado en Naucalpan, con los juguetes que pidió para Día de Reyes

Dieguito, un niño de solo 6 años de edad, fue atropellado en Naucalpan la tarde del 31 de diciembre. Lamentablemente, lo que debía de ser un día de fiesta familiar, se convirtió en una pesadilla para una familia que exige justicia para el pequeño.

En la misma calle del municipio de Naucalpan, Estado de México (Edomex), donde ocurrieron los hechos, familiares, amigos y vecinos se reunieron para despedir a Dieguito con veladoras, pancartas y algunos de los juguetes que el niño iba a recibir el Día de Reyes. Te contamos los detalles de esta tragedia.

¿Qué le pasó a Dieguito, el niño atropellado en Naucalpan?

De acuerdo con reportes policiales, Diego Antonio “N”, de seis años de edad, falleció la tarde del miércoles 31 de diciembre de 2025, luego de que una mujer lo atropelló en la calle Sagitario 7, en el predio Las Colonias, del municipio de Naucalpan , en el Estado de México (Edomex). El niño se encontraba jugando frente a su casa, mientras que la mujer intentaba darse a la fuga tras haber atropellado a tres personas.

De acuerdo con los reportes de las autoridades y testimonios de familiares y vecinos, la presunta culpable, Cristina “N” había atropellado a dos adultos mayores y a un niño, mientras circulaba por la zona. Al tratar de escapar, Cristina “N” terminó atropellando también a Dieguito, quien perdió la vida de forma inmediata por las lesiones provocadas por el fuerte impacto. Asimismo, la tía del menor también resultó lesionada.

De inmediato, los vecinos le cortaron el paso atravesando un microbús en la calle, para que la mujer se hiciera responsable.

Familiares exigen que la culpable no lleve su proceso en libertad

Este 7 de enero, familiares, amigos y vecinos del pequeño realizarse una manifestación en la calle Sagitario 7, donde despidieron al pequeño con sus juguetes. Algunas personas llevaban pancartas para exigir justicia para el pequeño y que la conductora no enfrente su proceso en libertad.

Esto, porque en la audiencia inicial que se llevó a cabo en los Juzgados de Barrientos, un juez determinó que Cristina “N” lleve su proceso penal en libertad tras fijar una fianza de 150 mil pesos.

Los inconformes exigieron que se modifique la medida cautelar impuesta a la conductora y se dicte prisión preventiva.

