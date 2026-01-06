Reyes Magos regalan bloqueos y cierre de carreteras a conductores hoy 6 de enero
Se registra carga vehicula en diversas carreteras del país hoy 6 de enero; CAPUFE y Guardia Nacional llaman a los conductores a tomar precauciones.
Los conductores deben estar muy atentos cada vez que toman el volante, sobre todo cuando circulan por las carreteras , ya que muchas de ellas reportan cierres por accidentes o bloqueos. Es por ello que en adn Noticias te diremos cuáles tienen afectaciones en la circulación por la presencia de manifestantes o siniestros para que tomes tus precauciones.
En este Día de Reyes, las carreteras y autopista que tienen cierres son:
- Libramiento Norte de la Ciudad de México
- Carretera México-Tuxpan
- Carretera Pátzcuaro-Uruapan
- Autopista Querétaro-Irapuato
- Libramiento Oriente de Chihuahua
Libramiento Poniente Tampico
Este es el reclamo de los agricultores que generaron bloqueos masivos en México
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
¿Qué pasa en las carreteras y autopistas hoy?
Libramiento Poniente Tampico
Guardia Nacional Carreteras informó que se registra cierre parcial de circulación tras un accidente cerca del kilómetro 009+500, de la carretera Libramiento Poniente-Tampico Libramiento, en Tamaulipas.
#TomePrecauciones en #Tamaulipas se registra cierre parcial de circulación tras #AccidenteVial cerca del km 009+500, de la carretera Libramiento Poniente-Tampico Libramiento. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/WxrBJ3gGUq— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) January 6, 2026
Libramiento Norte de la Ciudad de México
Las autoridades llaman a tomar precauciones en el Estado de México porque hay un cierre parcial de circulación luego de un accidente cerca del kilómetro 015+750, de la carretera Libramiento Norte de la Ciudad de México.
#TomePrecauciones en #EdoMéx se registra cierre parcial de circulación tras #AccidenteVial cerca del km 015+750, de la carretera Libramiento Norte de la Ciudad de México. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/Tb6jllySAe— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) January 6, 2026
Carretera México-Tuxpan
Hay cierre parcial de circulación después de un accidente cerca del kilómetro 106+000, de la carretera México-Tuxpan, en Hidalgo. Se recomienda a los conductores tomar vías alternas.
#TomePrecauciones en #Hidalgo se registra cierre parcial de circulación tras #AccidenteVial cerca del km 106+000, de la carretera México-Tuxpan. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/XIq6qos8XR— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) January 6, 2026
Autopista México-Querétaro
Se registra carga vehicular en la autopista México-Querétaro, a la altura del kilómetro 33, dirección Ciudad de México, debido a labores de mantenimiento fuera de la jurisdicción a cargo de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE).
🟠 CARGA VEHICULAR 🟠#AutMéxicoQuerétaro, km 33, dirección CDMX. Continúa carga vehicular por labores de mantenimiento fuera de la jurisdicción a cargo de CAPUFE. Toma tus precauciones. Para más información llama al 0⃣7⃣4⃣.— CAPUFE (@CAPUFE) January 6, 2026
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.