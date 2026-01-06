Reyes Magos regalan bloqueos y cierre de carreteras a conductores hoy 6 de enero

inklusion.png Sitio accesible
Día de Reyes complica el tránsito en CDMX por bloqueos, marchas y eventos masivos hoy 6 de enero

México

Escrito por:  Adriana Pacheco

Los conductores deben estar muy atentos cada vez que toman el volante, sobre todo cuando circulan por las carreteras , ya que muchas de ellas reportan cierres por accidentes o bloqueos. Es por ello que en adn Noticias te diremos cuáles tienen afectaciones en la circulación por la presencia de manifestantes o siniestros para que tomes tus precauciones.

En este Día de Reyes, las carreteras y autopista que tienen cierres son:

  • Libramiento Norte de la Ciudad de México
  • Carretera México-Tuxpan
  • Carretera Pátzcuaro-Uruapan
  • Autopista Querétaro-Irapuato
  • Libramiento Oriente de Chihuahua

  • Libramiento Poniente Tampico

    Este es el reclamo de los agricultores que generaron bloqueos masivos en México

¿Qué pasa en las carreteras y autopistas hoy?

Libramiento Poniente Tampico

Guardia Nacional Carreteras informó que se registra cierre parcial de circulación tras un accidente cerca del kilómetro 009+500, de la carretera Libramiento Poniente-Tampico Libramiento, en Tamaulipas.

Libramiento Norte de la Ciudad de México

Las autoridades llaman a tomar precauciones en el Estado de México porque hay un cierre parcial de circulación luego de un accidente cerca del kilómetro 015+750, de la carretera Libramiento Norte de la Ciudad de México.

Carretera México-Tuxpan

Hay cierre parcial de circulación después de un accidente cerca del kilómetro 106+000, de la carretera México-Tuxpan, en Hidalgo. Se recomienda a los conductores tomar vías alternas.

Autopista México-Querétaro

Se registra carga vehicular en la autopista México-Querétaro, a la altura del kilómetro 33, dirección Ciudad de México, debido a labores de mantenimiento fuera de la jurisdicción a cargo de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE).

