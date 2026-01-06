Reyes Magos regalan bloqueos y cierre de carreteras a conductores hoy 6 de enero

Los conductores deben estar muy atentos cada vez que toman el volante, sobre todo cuando circulan por las carreteras , ya que muchas de ellas reportan cierres por accidentes o bloqueos. Es por ello que en adn Noticias te diremos cuáles tienen afectaciones en la circulación por la presencia de manifestantes o siniestros para que tomes tus precauciones.

En este Día de Reyes, las carreteras y autopista que tienen cierres son:

Libramiento Norte de la Ciudad de México

Carretera México-Tuxpan

Carretera Pátzcuaro-Uruapan

Autopista Querétaro-Irapuato

Libramiento Oriente de Chihuahua

Libramiento Poniente Tampico

¿Qué pasa en las carreteras y autopistas hoy?

Libramiento Poniente Tampico

Guardia Nacional Carreteras informó que se registra cierre parcial de circulación tras un accidente cerca del kilómetro 009+500, de la carretera Libramiento Poniente-Tampico Libramiento, en Tamaulipas.

#TomePrecauciones en #Tamaulipas se registra cierre parcial de circulación tras #AccidenteVial cerca del km 009+500, de la carretera Libramiento Poniente-Tampico Libramiento. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/WxrBJ3gGUq — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) January 6, 2026

Libramiento Norte de la Ciudad de México

Las autoridades llaman a tomar precauciones en el Estado de México porque hay un cierre parcial de circulación luego de un accidente cerca del kilómetro 015+750, de la carretera Libramiento Norte de la Ciudad de México.

#TomePrecauciones en #EdoMéx se registra cierre parcial de circulación tras #AccidenteVial cerca del km 015+750, de la carretera Libramiento Norte de la Ciudad de México. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/Tb6jllySAe — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) January 6, 2026

Carretera México-Tuxpan

Hay cierre parcial de circulación después de un accidente cerca del kilómetro 106+000, de la carretera México-Tuxpan, en Hidalgo. Se recomienda a los conductores tomar vías alternas.

#TomePrecauciones en #Hidalgo se registra cierre parcial de circulación tras #AccidenteVial cerca del km 106+000, de la carretera México-Tuxpan. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/XIq6qos8XR — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) January 6, 2026

Autopista México-Querétaro

Se registra carga vehicular en la autopista México-Querétaro, a la altura del kilómetro 33, dirección Ciudad de México, debido a labores de mantenimiento fuera de la jurisdicción a cargo de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE).

🟠 CARGA VEHICULAR 🟠#AutMéxicoQuerétaro, km 33, dirección CDMX. Continúa carga vehicular por labores de mantenimiento fuera de la jurisdicción a cargo de CAPUFE. Toma tus precauciones. Para más información llama al 0⃣7⃣4⃣. — CAPUFE (@CAPUFE) January 6, 2026

