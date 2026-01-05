Cierres en la Tinaja-Isla y San Hipólito-Xalapa, Veracruz; accidentes y bloqueos en carreteras hoy 5 de enero
Desde fallas mecánicas hasta accidentes: miles de vacacionistas saturan las rutas federales este lunes; conoce los tramos con reducción de carriles y cierres.
Hoy lunes 5 de enero, miles de personas comienzan su retorno tras las vacaciones de fin de año y las celebraciones decembrinas, lo que ha incrementado la carga vehicular en distintas carreteras del país.
Desde la madrugada se reportaron cierres parciales y reducciones de carril, principalmente por accidentes viales y fallas mecánicas, de acuerdo con información de la Guardia Nacional División Carreteras y de Caminos y Puentes Federales (Capufe).
Las autoridades mantienen monitoreo constante en los principales tramos federales para atender los incidentes y restablecer la circulación lo antes posible, con el objetivo de reducir riesgos y retrasos para los automovilistas que aún se desplazan por el país.
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
Principales afectaciones registradas
Durante las primeras horas del día se reportaron incidentes en varias entidades, sobre todo en carreteras con alta afluencia por el regreso de vacacionistas. En Veracruz se concentró el mayor número de reportes, principalmente por accidentes y unidades pesadas con fallas mecánicas.
A continuación, el listado de carreteras que presentaron afectaciones durante la madrugada y primeras horas de este lunes:
- Carretera Paso del Toro–Acayucan (Veracruz)
- Km 038+800: vialidad restablecida tras atención de accidente
- Km 114+200: circulación restablecida luego de un percance vial
- Autopista Córdoba–Veracruz (Veracruz)
- Km 11, dirección Veracruz: restablecida la circulación tras reducción de carriles por falla mecánica de un tractocamión
- Autopista Isla–Acayucan (Veracruz)
- Km 150, dirección Acayucan: reducción de carriles por atención a tractocamión averiado
- Km 175, dirección Acayucan: reducción de carriles por atención de autobús con falla
- Carretera San Hipólito–Xalapa (Veracruz)
- Km 122+500: cierre parcial de circulación tras accidente vial
- Autopista La Tinaja–Isla (Veracruz)
- Km 24, dirección La Tinaja: restablecida la circulación tras reducción de carriles por atención de accidente tras salida de neumático
Ángeles Verdes brindan apoyo gratis para los conductores en carreteras de México
- Carretera San Luis Potosí–Matehuala (
San Luis Potosí
)
- Km 016+500: vialidad restablecida luego de un accidente
- Carretera Saltillo–Monterrey (
Coahuila
)
- Km 026+500: circulación normal tras la atención de un siniestro vial
- Carretera Ímuris–Nogales (
Sonora
)
- Km 030+800: vialidad libre tras el descarrilamiento de un tren
¿Qué son los Ángeles Verdes y cómo operan en las carreteras? 🟢👼🏽Sandra Díaz Guevara, Directora general de servicios al turista Ángeles Verdes (@AngelesVerdesMX) nos explica ⬇️— adn Noticias (@adnnoticiasmx) December 23, 2025
No te pierdas #NoticiasARasDeTierra con @AlejandroBrofft 🔴 | https://t.co/MSrQwruYky pic.twitter.com/SroZX4hKIC
Recomendaciones para automovilistas
Ante el aumento del flujo vehicular por el cierre del periodo vacacional, las autoridades exhortan a los conductores a manejar con precaución, respetar los límites de velocidad y evitar conducir cansados.
También recomiendan consultar en tiempo real el estado de las carreteras en las cuentas oficiales de X @GN_Carreteras y @CAPUFE, salir con anticipación, así como considerar rutas alternas para minimizar contratiempos y transitar de forma más segura.
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.