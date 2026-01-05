El calor invernal llegó: El clima en México cambiará drásticamente este lunes 5 de enero

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) anticipa que este lunes 5 de enero comenzará la semana con un ambiente de calor invernal dominante en gran parte del país, con temperaturas por encima de lo normal para la temporada. Sin embargo, en la noche habrá un cambio hacia condiciones más frías. Sin mencionar que las lluvias volverán en cuestión de días.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Calor durante el día y frío durante la noche, el clima en México este 5 de enero

Para el inicio de semana, el desplazamiento de un anticiclón favorecerá un periodo de clima cálido y soleado, principalmente en zonas costeras y planicies, donde se esperan máximas de 30 a 40 °C en estados como Jalisco (costa), Colima, Michoacán y Guerrero, así como entre 30 y 35 °C en Sinaloa, Nayarit, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca y Chiapas (istmo).

Al mismo tiempo, el frío nocturno persistirá en regiones altas del Altiplano y en montañas, con temperaturas mínimas de -10 °C hasta 0 °C y posible presencia de heladas en zonas serranas de Chihuahua, Durango, Baja California, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Oaxaca.

Tiendas de abarrotes sufren por el aumento a refrescos y cigarros

En cuanto a lluvias, se prevén intervalos de chubascos y precipitaciones aisladas en Baja California, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y en zonas del sureste del país, aunque de forma dispersa.

El escenario meteorológico también indica que hacia finales de semana podrían ingresar frentes fríos y masas de aire ártico, lo que acentuará el descenso de temperaturas y provocará un ambiente más invernal con viento, heladas e incluso posibles nevadas aisladas en regiones montañosas.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.