Anuncian megacorte de agua en 600 colonias el próximo 7 de enero
Esta es la lista de colonias que se quedarán sin agua durante varios días en el municipio de Tijuana, Baja California.
Habrá un megacorte de agua , el próximo 7 de enero en Tijuana, Baja California. De acuerdo con un anuncio de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, al menos 600 colonias de este municipio fronterizo resultarán afectadas por varios días.
Por esta razón, en adn Noticias, te compartimos todos los detalles acerca de esta suspensión del suministro para que puedas tomar las precauciones necesarias.
Lista de colonias que se quedan sin agua en Tijuana
La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) informó, a través de un comunicado, que esta semana continuarán con las labores de mantenimiento que se suspendieron con motivo de las fiestas navideñas.
De tal manera que, con el objetivo de reparar tramos críticos de una tubería, en el acueducto El Florido-Aguaje, con más de 20 años de antigüedad y prevenir fugas que comprometan el suministro, se realizará un megacorte de agua a partir del miércoles 7 de enero, el cual tendrá una duración aproximada de 50 horas. Las colonias afectadas con el megacorte de agua en Tijuana y algunas zonas de la Playas de Rosarito son las siguientes:
- 8vo Ayuntamiento
- Albatros
- Alberto Bustamante
- Alemán
- Altamira
- Altamira Sur
- Altos
- Anexa Los Laureles
- Ángel
- Antorcha Campesina
- Antorcha Campesina 2
- Antorcha Progreso
- Artesanal
- Azcona
- Azteca
- Brisa Marina
- Cañadas Granjas La Esperanza
- Cañón del Matadero
- Cañón del Pato
- Cañón del Sol
- Cañón Guerrero
- Cañón Tampico
- Cañón Yucatán
- Callejón Palmeras
- Carretas
- Chihuahua
- Cima
- Cimas del Parque
- Ciudad Jardín
- Colinas del Mediterráneo
- Corona del Mar
- Corona del Mar Secc Gavias
- Corona Encantada
- Cortez
- Costa Coronado Residencial
- Cruz García
- Cueva
- Cumbres
- Cumbres de Inett
- Cumbres del Sol
- Cúspide
- Divina Providencia
- Divina Providencia II
- Fausto González
- Fausto González L-1
- Flores Magon
- Francisco Villa
- Gran Tenochtitlan
- Granjas del Mar
- Granjas Familiares La Esperanza
- Granjas La Esperanza
- Guerrero
- Hacienda Linda Vista
- Hacienda San Juan
- Hectáreas 5 y 8
- Héroes de la Independencia L-1
- Herrera
- Hidalgo
- Independencia
- Ixpalia
- Jacarandas
- Jibarito
- Johnson Norte
- Johnson Sur
- Jose Gpe. Osuna Millan
- K
- La Isla
- La Joya
- La Perla del Pacífico
- Laderas del Mar
- Laureles
- Lázaro Cárdenas
- Lázaro Cárdenas 3ra. Mesa
- Linda Vista
- Loma Bonita Norte
- Lomas de San Ángel
- Lomas de Tijuana
- Lomas del Mar
- Lomas del Pacífico
- Lomas del Porvenir
- Lomas Encantadas
- Lomas Misión del Sol
- Macías
- Manuel Gutiérrez Nájera
- Manuel Paredes
- Manuel Paredes 1a Secc
- Manuel Paredes 2a Secc
- Manuel Paredes 3a Secc.
- Mar Vista
- Mateo
- Michoacán
- Milenio 2000
- Milenio 2000 Corona Encantada
- Milenio 2000 Herradura
- Milenio 2000 I Secc.
- Milenio 2000 II Secc.
- Milenio 2000 II Secc. L-2
- Milenio 2000 III Secc.
- Milenio 2000 IV Secc.
- Mirador
- Miramar
- Misión del Sol
- Monte
- Montes Olímpicos
- Morelos
- Niños Heroes
- Nopalera
- Nueva Aurora
- Nuevo Milenio
- Oasis
- Oaxaca Ángel Fernandez
- Obrera Oaxaca
- Osuna Millán
- Palmeras
- Parque Industrial La Jolla
- Parque Industrial Valle Sur II
- Patrimonial Benito Juárez
- Patriotismo
- Pedregal de Santa Julia
- Perla Residencial
- Playas Cantineros
- Playas Coronado
- Playas Costa Azul
- Playas Costa Hermosa
- Playas de Tijuana
- Playas de Tijuana Costa
- Playas de Tijuana Costa de Oro
- Playas de Tijuana Jardines
- Playas de Tijuana Jardines del Sol
- Playas de Tijuana Monumental
- Playas de Tijuana Triángulo de Oro
- Playas Dorado
- Playas Seccion Cantineros
- Playas Terrazas de Mendoza
- Pimer Ayuntamiento
- Progreso
- Puente La Joya
- Puesta del Sol
- Rancho Durazno
- Rancho La Cima
- Rancho Las Flores
#TIJUANA— Berenice (@BereniceDiazG) September 9, 2025
MEGA CORTE DE AGUA PARA 632 COLONIAS POR FUGA EN EL ACUEDUCTO FLORIDO-AGUAJE
La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) informa que personal operativo se encuentra realizando trabajos URGENTES de reparación de una fuga registrada este martes 09… pic.twitter.com/YvVLm4pUMy
Recomendaciones para ahorrar agua
- Llena recipientes: Si sabes que va a haber un corte, llena la bañera, cubetas, garrafones, botellas y cualquier otro recipiente que puedas encontrar con agua antes de que se corte el servicio. Esto te ayudará a tener reservas.
- Uso de agua para beber y cocinar: Limita al máximo el consumo de agua solo para lo esencial: beber, cocinar y lavar utensilios de forma eficiente.
- Báñate en menos tiempo: Si el corte te afecta por mucho tiempo, intenta bañarte en menos de 5 minutos. Si tienes agua almacenada, usa una cubeta para enjuagarte rápidamente.
- Bajo consumo en el inodoro: Si tienes cisternas tradicionales, trata de no usar el inodoro a menos que sea estrictamente necesario, o vierte solo el agua que realmente necesitas para descargarlo. En algunos lugares, la gente ha usado agua de lluvia (si está disponible) para este fin.
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.