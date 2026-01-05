Anuncian megacorte de agua en 600 colonias el próximo 7 de enero

Habrá un megacorte de agua , el próximo 7 de enero en Tijuana, Baja California. De acuerdo con un anuncio de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, al menos 600 colonias de este municipio fronterizo resultarán afectadas por varios días.

Por esta razón, en adn Noticias, te compartimos todos los detalles acerca de esta suspensión del suministro para que puedas tomar las precauciones necesarias.

Lista de colonias que se quedan sin agua en Tijuana

La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) informó, a través de un comunicado, que esta semana continuarán con las labores de mantenimiento que se suspendieron con motivo de las fiestas navideñas.

De tal manera que, con el objetivo de reparar tramos críticos de una tubería, en el acueducto El Florido-Aguaje, con más de 20 años de antigüedad y prevenir fugas que comprometan el suministro, se realizará un megacorte de agua a partir del miércoles 7 de enero, el cual tendrá una duración aproximada de 50 horas. Las colonias afectadas con el megacorte de agua en Tijuana y algunas zonas de la Playas de Rosarito son las siguientes:

8vo Ayuntamiento

Albatros

Alberto Bustamante

Alemán

Altamira

Altamira Sur

Altos

Anexa Los Laureles

Ángel

Antorcha Campesina

Antorcha Campesina 2

Antorcha Progreso

Artesanal

Azcona

Azteca

Brisa Marina

Cañadas Granjas La Esperanza

Cañón del Matadero

Cañón del Pato

Cañón del Sol

Cañón Guerrero

Cañón Tampico

Cañón Yucatán

Callejón Palmeras

Carretas

Chihuahua

Cima

Cimas del Parque

Ciudad Jardín

Colinas del Mediterráneo

Corona del Mar

Corona del Mar Secc Gavias

Corona Encantada

Cortez

Costa Coronado Residencial

Cruz García

Cueva

Cumbres

Cumbres de Inett

Cumbres del Sol

Cúspide

Divina Providencia

Divina Providencia II

Fausto González

Fausto González L-1

Flores Magon

Francisco Villa

Gran Tenochtitlan

Granjas del Mar

Granjas Familiares La Esperanza

Granjas La Esperanza

Guerrero

Hacienda Linda Vista

Hacienda San Juan

Hectáreas 5 y 8

Héroes de la Independencia L-1

Herrera

Hidalgo

Independencia

Ixpalia

Jacarandas

Jibarito

Johnson Norte

Johnson Sur

Jose Gpe. Osuna Millan

K

La Isla

La Joya

La Perla del Pacífico

Laderas del Mar

Laureles

Lázaro Cárdenas

Lázaro Cárdenas 3ra. Mesa

Linda Vista

Loma Bonita Norte

Lomas de San Ángel

Lomas de Tijuana

Lomas del Mar

Lomas del Pacífico

Lomas del Porvenir

Lomas Encantadas

Lomas Misión del Sol

Macías

Manuel Gutiérrez Nájera

Manuel Paredes

Manuel Paredes 1a Secc

Manuel Paredes 2a Secc

Manuel Paredes 3a Secc.

Mar Vista

Mateo

Michoacán

Milenio 2000

Milenio 2000 Corona Encantada

Milenio 2000 Herradura

Milenio 2000 I Secc.

Milenio 2000 II Secc.

Milenio 2000 II Secc. L-2

Milenio 2000 III Secc.

Milenio 2000 IV Secc.

Mirador

Miramar

Misión del Sol

Monte

Montes Olímpicos

Morelos

Niños Heroes

Nopalera

Nueva Aurora

Nuevo Milenio

Oasis

Oaxaca Ángel Fernandez

Obrera Oaxaca

Osuna Millán

Palmeras

Parque Industrial La Jolla

Parque Industrial Valle Sur II

Patrimonial Benito Juárez

Patriotismo

Pedregal de Santa Julia

Perla Residencial

Playas Cantineros

Playas Coronado

Playas Costa Azul

Playas Costa Hermosa

Playas de Tijuana

Playas de Tijuana Costa

Playas de Tijuana Costa de Oro

Playas de Tijuana Jardines

Playas de Tijuana Jardines del Sol

Playas de Tijuana Monumental

Playas de Tijuana Triángulo de Oro

Playas Dorado

Playas Seccion Cantineros

Playas Terrazas de Mendoza

Pimer Ayuntamiento

Progreso

Puente La Joya

Puesta del Sol

Rancho Durazno

Rancho La Cima

Rancho Las Flores

Aquí te compartimos el listado completo de las colonias afectadas por el megacorte de agua en Tijuana.

Recomendaciones para ahorrar agua

Llena recipientes : Si sabes que va a haber un corte, llena la bañera , cubetas , garrafones , botellas y cualquier otro recipiente que puedas encontrar con agua antes de que se corte el servicio. Esto te ayudará a tener reservas.

: Si sabes que va a haber un corte, , , , botellas y cualquier otro recipiente que puedas encontrar con agua antes de que se corte el servicio. Esto te ayudará a tener reservas. Uso de agua para beber y cocinar : Limita al máximo el consumo de agua solo para lo esencial: beber, cocinar y lavar utensilios de forma eficiente.

: Limita al máximo el solo para lo esencial: beber, cocinar y lavar utensilios de forma eficiente. Báñate en menos tiempo : Si el corte te afecta por mucho tiempo, intenta bañarte en menos de 5 minutos . Si tienes agua almacenada, usa una cubeta para enjuagarte rápidamente.

: Si el corte te afecta por mucho tiempo, . Si tienes agua almacenada, usa una cubeta para enjuagarte rápidamente. Bajo consumo en el inodoro: Si tienes cisternas tradicionales, trata de no usar el inodoro a menos que sea estrictamente necesario, o vierte solo el agua que realmente necesitas para descargarlo. En algunos lugares, la gente ha usado agua de lluvia (si está disponible) para este fin.

