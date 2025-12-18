Siguen apagones de CFE: Colonias que no tendrán luz el viernes 19 de diciembre

Ciudadanos deberán prepararse para los apagones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). La paraestatal confirmó un corte de luz programado para este viernes 19 de diciembre, una medida que impactará el suministro eléctrico en México.

Ante esta situación, se ha emitido un llamado a la población para que tomen las precauciones necesarias y minimicen las posibles afectaciones. ¿En qué parte de México ocurrirá? En adn Noticias te explicamos.

¿Dónde hay apagones de CFE hoy?

CFE anunció la suspensión temporal del servicio de energía eléctrica en cuatro comunidades de los municipios de Súchil y Vicente Guerrero en el estado de Durango.

Esta suspensión temporal se debe a trabajos de mantenimiento en la red de distribución, lo que implicará que tanto hogares como negocios se queden sin luz desde la mañana hasta la tarde del mismo día.

Las labores incluyen la modificación de estructuras, el reemplazo de cortacircuitos fusibles, además de podar la vegetación.

Debido al apagón varias comunidades resentirán la suspensión del servicio eléctrico, entre ellas Francisco Murguía, Vicente Guerrero y Riscos del Sol. De acuerdo con lo informado, el corte de energía tendrá una duración aproximada de seis horas, ya que el suministro permanecerá interrumpido desde las 10:00 de la mañana y se restablecerá alrededor de las 4:00 de la tarde.

¿Cómo hacer un reporte de no luz en CFE?

Para reportar una falta de luz a la CFE, tienes varias opciones: llama al 071 (24/7), usa la App CFE Contigo, contacta vía Twitter @CFE_Contigo, visita un Centro de Atención a Clientes o usa la web www.cfe.mx , teniendo a la mano tu Número de Servicio y dirección completa para agilizar el reporte.

Asimismo en este enlace podrás encontrar una guía completa.

