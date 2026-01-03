Banxico anuncia todos los billetes y monedas en proceso de retiro este 2026

El Banco de México (Banxico) confirmó que varios billetes y monedas de circulación actual están en proceso de retiro durante 2026, como parte de la actualización y renovación del efectivo en el país. Aunque estas piezas aún mantienen su valor nominal y pueden usarse normalmente, las instituciones bancarias están obligadas a retirarlas conforme llegan a sus cajas.

Esta medida implica que, con el paso de los meses, se verán cada vez menos en transacciones diarias, mientras se impulsa la circulación de las denominaciones más recientes.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Billetes en proceso de retiro

Entre los billetes que se están retirando de la circulación, se encuentran ejemplares de series antiguas de distintas familias impresas por Banxico. Estas incluyen billetes de las familias “B”, “C” y “D”, que han sido reemplazados por diseños más modernos con características de seguridad actualizadas.

Un caso destacado es el billete de 20 pesos de la familia F, con la imagen de Benito Juárez, que ya inició su retiro progresivo y dejará de circular conforme las sucursales bancarias los recojan de los comercios y usuarios.

Aunque los billetes retirados seguirán valiendo su denominación, el objetivo de Banxico es favorecer produtos más duraderos, seguros y resistentes a la falsificación, así como reducir gradualmente el uso de piezas con menor tiempo útil en circulación.

Monedas en proceso de retiro

En cuanto a las monedas, algunas denominaciones también están siendo retiradas conforme concluye su ciclo de uso. Dentro de este proceso se incluyen piezas como las de 10 centavos y ciertas monedas conmemorativas de 20 y 100 pesos, que se separan de la circulación a través de las instituciones bancarias para ser enviadas de vuelta al Banco de México.

Al igual que con los billetes, estas monedas conservan su valor y siguen siendo aceptadas en pagos, pero paulatinamente dejarán de regresar al público conforme Banxico continúa su estrategia de renovación del efectivo.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.