Hay chamba en Edomex; requisitos para ingresar a la Policía de Chimalhuacán en 2026

La Policía de Chimalhuacán en el Estado de México (Edomex) está buscando nuevos elementos de seguridad de cara al inicio del próximo 2026, pues a través de sus diferentes plataformas de las redes sociales lanzaron una convocatoria para los aspirantes a elementos de Proximidad municipal.

A través de una publicación realizada vía Facebook, este corporativo de seguridad anunció que se abrió la convocatoria para hombres y mujeres de 19 a 40 años de edad que busquen estabilidad económica, crecimiento laboral, así como prestaciones de ley.

Requisitos para ingresar a la Policía de Chimalhuacán en el Edomex

De acuerdo con la convocatoria oficial emitida por la misma Policía de Chimalhuacán, más allá del rango de edad antes mencionado, entre los requisitos para poder ser elegible entre los aspirantes están los siguientes puntos:

Ser ciudadano mexicano por nacimiento

Nivel de estudios mínimo: secundaria

En el caso de los hombres, contar con el Servicio Militar Nacional acreditado

Estatura mínima de 1.50 metros para mujeres y 1.60 para hombres

Gozar de buena salud

No estar sujeto a procedimientos penales o administrativos

No estar suspendido o inhabilitado para ejercer algún cargo público

Sin adicciones a sustancias como alcohol y narcóticos

Saber manejar

De igual forma, se señala que se debe presentar y acreditar un examen realizado por la Dirección de la Academia de Formación Policial de Chimalhuacán.

¿Dónde registrarse para el proceso de contratación?

La información oficial emitida por la Policía Municipal antes mencionada, indica que el registro para los aspirantes se realizará en las instalaciones de la Academia de Formación Policial, la cual se ubica en Pirules 103 dentro de la colonia Corte la Palma en Chimalhuacán.

Se menciona que una vez presentados los requisitos y documentos solicitados, se realizará un registro para continuar con los siguientes procesos de exámenes psicométricos, pruebas físicas y demás.

¿Cuánto gana un policía de Chimalhuacán?

Salarios estimados, señalan que los policías de Chimalhuacán podrían percibir un sueldo que va de los 13 mil a los 16 mil 500 pesos mensuales, esto dependiendo del corporativo y ocupaciones de cada oficial.

Policías trabajan en malas condiciones y con bajo sueldo

