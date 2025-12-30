Estudiantes de primaria y secundaria tendrán nuevos libros de texto obligatorios en 2026
La SEP sumará dos libros obligatorios en primaria y secundaria para reforzar lectura y matemáticas desde 2026, con capacitación docente y aplicación gradual.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que, a partir del ciclo escolar 2026, se incorporarán dos nuevos materiales obligatorios en primaria y secundaria para reforzar lectura, escritura y matemáticas en todos los grados.
La medida busca fortalecer habilidades básicas que impactan el desempeño académico general. Los nuevos libros se sumarán al modelo de la Nueva Escuela Mexicana y no sustituirán los materiales actuales.
¿Qué materiales se integrarán al aula?
Los libros son Trazos y Palabras y Trazos y Números, pertenecientes a la serie Múltiples Lenguajes. Hasta ahora se usaban en los primeros grados de primaria.
Ambos recursos proponen ejercicios progresivos y prácticos que permiten desarrollar lectoescritura y razonamiento matemático desde un enfoque lúdico y exploratorio.
¿Por qué la SEP toma esta decisión?
Evaluaciones internas detectaron que muchos alumnos de primaria y secundaria presentan rezagos en comprensión lectora y cálculo básico.
La autoridad educativa busca cerrar estas brechas de aprendizaje temprano para mejorar la trayectoria escolar y reducir el rezago educativo a largo plazo.
Relación con la Nueva Escuela Mexicana
El nuevo enfoque prioriza el aprendizaje significativo y por competencias. Estos materiales funcionan como apoyo transversal a proyectos y contenidos vigentes.
Docentes podrán integrarlos de forma flexible sin alterar planes de estudio, reforzando áreas clave dentro del aula.
Implementación y capacitación docente
La SEP iniciará la aplicación en 2026 de forma gradual. Antes habrá ajustes por grado y capacitación para maestras y maestros.
El objetivo es garantizar una adopción ordenada, efectiva y sin interrupciones en la dinámica escolar.
