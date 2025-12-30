Estudiantes de primaria y secundaria tendrán nuevos libros de texto obligatorios en 2026

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que, a partir del ciclo escolar 2026, se incorporarán dos nuevos materiales obligatorios en primaria y secundaria para reforzar lectura, escritura y matemáticas en todos los grados.

La medida busca fortalecer habilidades básicas que impactan el desempeño académico general. Los nuevos libros se sumarán al modelo de la Nueva Escuela Mexicana y no sustituirán los materiales actuales.

¿Qué materiales se integrarán al aula?

Los libros son Trazos y Palabras y Trazos y Números, pertenecientes a la serie Múltiples Lenguajes. Hasta ahora se usaban en los primeros grados de primaria.

Estos materiales destacan por su enfoque práctico, con ejercicios progresivos que motivan al alumno a aprender jugando y explorando.|Conaliteg

Ambos recursos proponen ejercicios progresivos y prácticos que permiten desarrollar lectoescritura y razonamiento matemático desde un enfoque lúdico y exploratorio.

¿Por qué la SEP toma esta decisión?

Evaluaciones internas detectaron que muchos alumnos de primaria y secundaria presentan rezagos en comprensión lectora y cálculo básico.

La autoridad educativa busca cerrar estas brechas de aprendizaje temprano para mejorar la trayectoria escolar y reducir el rezago educativo a largo plazo.

Relación con la Nueva Escuela Mexicana

El nuevo enfoque prioriza el aprendizaje significativo y por competencias. Estos materiales funcionan como apoyo transversal a proyectos y contenidos vigentes.

Docentes podrán integrarlos de forma flexible sin alterar planes de estudio, reforzando áreas clave dentro del aula.

Implementación y capacitación docente

La SEP iniciará la aplicación en 2026 de forma gradual. Antes habrá ajustes por grado y capacitación para maestras y maestros.

El objetivo es garantizar una adopción ordenada, efectiva y sin interrupciones en la dinámica escolar.

