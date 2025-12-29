Segob actualiza lista de heridos tras accidente en el Tren Interoceánico; suman 70 hospitalizados

El descarrilamiento del Tren Interoceánico en el municipio de Nizanda, Oaxaca, ocurrido este fin de semana, dejó un saldo preliminar de 13 personas fallecidas y al menos 70 hospitalizadas, informó la Secretaría de Gobernación (Segob).

El accidente se registró en la Línea Z del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca , una de las obras estratégicas del Gobierno Federal para el transporte de carga y pasajeros en el sur del país.

¿Dónde están internados los lesionados?

La mayor parte de los heridos fue trasladada a hospitales públicos del estado. La Segob difundió la lista de las personas hospitalizadas para facilitar la localización de familiares, una medida que busca reducir la incertidumbre tras el accidente.



Hospital de Juchitán

Abigail Lizarraga Arias , 34 años Abril Solórzano Cruz , 12 años Akwjo Salazar Rodríguez , 72 años Calli Santiago Antonio , 18 años Elidia de la Cruz López , 66 años Gilberta Josefina Calvo Vásquez , S/D Jorge Alberto Hernández , 29 años Liliana del Carmen González Cruz , 30 años Livia A. Alvarado , 73 años Luis Augusto Kat Canto , S/D María Fernanda Serrano Moreno , 13 años Martha Lidia Santiago Antonio , 42 años Mellani Zaragoza Medina , 17 años Miguel Ángel Fabre Bajaron , 44 años Nahomi Katherine Ríos Vásquez , 21 años Nelli Rosario Arana Serrano , 57 años Patricia Castro Sánchez , 23 años Tiare Deyanira Mendoza Hernández , 33 años Ulises Jauregui García , 51 años Uriel Castillejos Cruz , 20 años Víctor Ventral Ordóñez , 18 años Ximena Ríos , 9 años

Hospital General de Salina Cruz

Ariadna Hernández Hernández , 33 años Ian Oswaldo López Hernández , 12 años



Hospital de Ixtepec

Ana Guadalupe Fabre Pasaron , 48 años Axel Eduardo Antonio Fabre , 16 años Carla Valeria Sánchez Cheng , 22 años Claudia Cruz Alcántara , 47 años Ereida López Ordaz , 54 años Felipe Calvo Chiapas (Chiapas/Chiñas), 33 años Guadalupe Ruiz Zambrano , 78 años Gustavo Alejandro Del Toro González , 36 años Itza Julisa Márquez Alejo , 21 años María del Carmen Chiñas Reyes , 55 años Perla del Carmen Toledo Ávalos , 20 años

Hospital Rural IMSS Bienestar de Matías Romero

Alexia Cerquedo Mejía , 20 años Alexis Iglesias Temichs , 20 años Alexis Ríos Gallegos , 17 años Alma Jasive Bemol Albores , 32 años Alonso Ríos Gallegos , 11 años Ashley Aylin Fabre Mingo , 13 años Claudia Gallegos Castillo , 38 años Dulce Nayeli López Morales , 31 años Edwin Alan Gómez Falcón , 32 años Emérit Daniel Ríos López , 8 años Feliciano Cruz Beníte z, 46 años Flor Temichs Cinta , 47 años Gustavo Ríos Ponce , 38 años Indira Lara Pineda , 32 años Itzel Sosa Carrasquedo , 30 años Jeferson Javier Laureano Bemol , 11 años Jesús Antonio Ángel Sánchez , 24 años Joana Osorio Castro , 19 años José Luis Fabre Pazarro , 37 años José Matías Fabre Falcón , 7 años Juan Daniel Ríos Ponce , 32 años Juan Manuel Iglesias López , 45 años Karla Mérida Leyva Castillejos , 73 años Lindoro Hernández Ortiz , 78 años María Eugenia Zaragoza Ceja , 72 años Melani Arum Laureano Bemol , 7 años Paola Laureano Bemol , 4 años Regina Torres Castro , 3 años Yuleni Vázquez Flores , 24 años

Hospital de Tehuantepec

Ronaldo Domínguez Ramírez , 61 años Libertad Domínguez Rosales , 25 años Alfonso Lara Pineda , 26 años Gabriela Moreno Vásquez , 49 años Karla Ortiz López , 19 años Efrén Palacios Pacheco , 61 años



En el comunicado emitido en las últimas horas del domingo 28 de diciembre, la Segob actualizó la cifra de personas lesionadas que permanecen internadas y puso a disposición de los familiares un número telefónico de atención: 55 2230 2106, para brindar información sobre el estado de salud y ubicación de los heridos.

¿Qué sucedió en el Tren Interoceánico?

De acuerdo con los reportes oficiales , en el tren viajaban 250 personas, incluidas nueve de la tripulación. Tras el percance, 139 pasajeros fueron dados de alta o reportados fuera de peligro, mientras que inicialmente se informó de 98 personas lesionadas; sin embargo, la Segob precisó que 70 continúan hospitalizadas en distintos centros médicos de la región del Istmo.

Entre los hospitalizados se contabilizan 42 mujeres y 28 hombres; al menos 17 son menores de edad y 13 adultos superan los 60 años, lo que ha generado especial atención médica para estos grupos vulnerables.

Las autoridades no han detallado la gravedad de las lesiones, aunque señalaron que todos reciben atención especializada.

¿Qué provocó el descarrilamiento?

La Secretaría de Marina (Semar), responsable de la operación del tren, informó que el accidente ocurrió alrededor de las 11:00 horas del sábado, cuando la locomotora principal se descarriló.

El convoy, integrado por dos locomotoras y cuatro vagones, cayó a un talud de aproximadamente siete metros de altura mientras circulaba por una curva en una zona rural.

Las causas aún no han sido determinadas. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario realizarán los peritajes técnicos, mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación.

