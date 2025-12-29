Segob actualiza lista de heridos tras accidente en el Tren Interoceánico; suman 70 hospitalizados
Luto en el Istmo: Semar confirmó 13 víctimas fatales tras la caída del convoy a un talud en Nizanda; la FGR ya investiga las causas de la peor tragedia ferroviaria del año.
El descarrilamiento del Tren Interoceánico en el municipio de Nizanda, Oaxaca, ocurrido este fin de semana, dejó un saldo preliminar de 13 personas fallecidas y al menos 70 hospitalizadas, informó la Secretaría de Gobernación (Segob).
El accidente se registró en la Línea Z del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca , una de las obras estratégicas del Gobierno Federal para el transporte de carga y pasajeros en el sur del país.
¿Dónde están internados los lesionados?
La mayor parte de los heridos fue trasladada a hospitales públicos del estado. La Segob difundió la lista de las personas hospitalizadas para facilitar la localización de familiares, una medida que busca reducir la incertidumbre tras el accidente.
- Hospital de Juchitán
- Abigail Lizarraga Arias, 34 años
- Abril Solórzano Cruz, 12 años
- Akwjo Salazar Rodríguez, 72 años
- Calli Santiago Antonio, 18 años
- Elidia de la Cruz López, 66 años
- Gilberta Josefina Calvo Vásquez, S/D
- Jorge Alberto Hernández, 29 años
- Liliana del Carmen González Cruz, 30 años
- Livia A. Alvarado, 73 años
- Luis Augusto Kat Canto, S/D
- María Fernanda Serrano Moreno, 13 años
- Martha Lidia Santiago Antonio, 42 años
- Mellani Zaragoza Medina, 17 años
- Miguel Ángel Fabre Bajaron, 44 años
- Nahomi Katherine Ríos Vásquez, 21 años
- Nelli Rosario Arana Serrano, 57 años
- Patricia Castro Sánchez, 23 años
- Tiare Deyanira Mendoza Hernández, 33 años
- Ulises Jauregui García, 51 años
- Uriel Castillejos Cruz, 20 años
- Víctor Ventral Ordóñez, 18 años
- Ximena Ríos, 9 años
- Hospital General de Salina Cruz
- Ariadna Hernández Hernández, 33 años
- Ian Oswaldo López Hernández, 12 años
- Hospital de Ixtepec
- Ana Guadalupe Fabre Pasaron, 48 años
- Axel Eduardo Antonio Fabre, 16 años
- Carla Valeria Sánchez Cheng, 22 años
- Claudia Cruz Alcántara, 47 años
- Ereida López Ordaz, 54 años
- Felipe Calvo Chiapas (Chiapas/Chiñas), 33 años
- Guadalupe Ruiz Zambrano, 78 años
- Gustavo Alejandro Del Toro González, 36 años
- Itza Julisa Márquez Alejo, 21 años
- María del Carmen Chiñas Reyes, 55 años
- Perla del Carmen Toledo Ávalos, 20 años
- Hospital Rural IMSS Bienestar de Matías Romero
- Alexia Cerquedo Mejía, 20 años
- Alexis Iglesias Temichs, 20 años
- Alexis Ríos Gallegos, 17 años
- Alma Jasive Bemol Albores, 32 años
- Alonso Ríos Gallegos, 11 años
- Ashley Aylin Fabre Mingo, 13 años
- Claudia Gallegos Castillo, 38 años
- Dulce Nayeli López Morales, 31 años
- Edwin Alan Gómez Falcón, 32 años
- Emérit Daniel Ríos López, 8 años
- Feliciano Cruz Benítez, 46 años
- Flor Temichs Cinta, 47 años
- Gustavo Ríos Ponce, 38 años
- Indira Lara Pineda, 32 años
- Itzel Sosa Carrasquedo, 30 años
- Jeferson Javier Laureano Bemol, 11 años
- Jesús Antonio Ángel Sánchez, 24 años
- Joana Osorio Castro, 19 años
- José Luis Fabre Pazarro, 37 años
- José Matías Fabre Falcón, 7 años
- Juan Daniel Ríos Ponce, 32 años
- Juan Manuel Iglesias López, 45 años
- Karla Mérida Leyva Castillejos, 73 años
- Lindoro Hernández Ortiz, 78 años
- María Eugenia Zaragoza Ceja, 72 años
- Melani Arum Laureano Bemol, 7 años
- Paola Laureano Bemol, 4 años
- Regina Torres Castro, 3 años
- Yuleni Vázquez Flores, 24 años
- Hospital de Tehuantepec
- Ronaldo Domínguez Ramírez, 61 años
- Libertad Domínguez Rosales, 25 años
- Alfonso Lara Pineda, 26 años
- Gabriela Moreno Vásquez, 49 años
- Karla Ortiz López, 19 años
- Efrén Palacios Pacheco, 61 años
En el comunicado emitido en las últimas horas del domingo 28 de diciembre, la Segob actualizó la cifra de personas lesionadas que permanecen internadas y puso a disposición de los familiares un número telefónico de atención: 55 2230 2106, para brindar información sobre el estado de salud y ubicación de los heridos.
Teléfono al que pueden comunicarse familiares de las víctimas:
☎️ 55 2230 2106
¿Qué sucedió en el Tren Interoceánico?
De acuerdo con los reportes oficiales , en el tren viajaban 250 personas, incluidas nueve de la tripulación. Tras el percance, 139 pasajeros fueron dados de alta o reportados fuera de peligro, mientras que inicialmente se informó de 98 personas lesionadas; sin embargo, la Segob precisó que 70 continúan hospitalizadas en distintos centros médicos de la región del Istmo.
Entre los hospitalizados se contabilizan 42 mujeres y 28 hombres; al menos 17 son menores de edad y 13 adultos superan los 60 años, lo que ha generado especial atención médica para estos grupos vulnerables.
Las autoridades no han detallado la gravedad de las lesiones, aunque señalaron que todos reciben atención especializada.
¿Qué provocó el descarrilamiento?
La Secretaría de Marina (Semar), responsable de la operación del tren, informó que el accidente ocurrió alrededor de las 11:00 horas del sábado, cuando la locomotora principal se descarriló.
El convoy, integrado por dos locomotoras y cuatro vagones, cayó a un talud de aproximadamente siete metros de altura mientras circulaba por una curva en una zona rural.
Las causas aún no han sido determinadas. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario realizarán los peritajes técnicos, mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación.
