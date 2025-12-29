Accidente en Tren Interoceánico, otra megaobra de AMLO que descarrila en 2025

La Secretaría de Marina confirmó el fallecimiento de más de 10 personas y cerca de 100 lesionados tras el descarrilamiento de una unidad del Tren Interoceánico en el sur de México, hecho que vuelve a marcar al sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por el mal funcionamiento de algunas de las obras que se hicieron durante su mandato.

Y es que tan solo en agosto de este 2025 el Tren Maya, una de las obras insignia del sexenio de López Obrador como presidente de México, también tuvo un percance similar en el que uno de sus convoyes terminó por descarrilar pese a la inversión multimillonaria que realizó en su construcción.

📣#VocesADN | #MLSM



⚠️Descarriló el tren interoceánico con 250 personas a bordo y aunque intenten minimizar lo evidente o defender lo indefendible, la ineptitud y #corrupción vuelven a poner vidas en riesgo en menos de un mes🚨



🗣️@MLopezSanMartin pic.twitter.com/AeG9ePs6WU — adn Noticias (@adnnoticiasmx) December 28, 2025

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Obras de Morena que han tenido mal funcionamiento en México este 2025

Una de las megaobras que han sufrido más por el mal funcionamiento desde su inauguración es el famoso Tren Maya, pues en marzo de 2024 uno de los vagones terminó por salir de los rieles cuando ingresaba en la estación Tixkokob.

En su momento, las autoridades correspondientes de nuestro país atribuyeron la falla a la falta de fijaciones mecánicas en el cambio de vía, las cuales no estaban correctamente “apretadas”.

Fue en enero de este mismo 2025 que el mismo Tren Maya tuvo un percance similar, pues reportes dieron a conocer que uno de sus vagones sufrió una “salida parcial” de la vía.

En agosto de este 2025 el mismo tren sufrió una “anomalía de sistema”, pues algunos reportes señalaron el impacto entre unidades, lo cual afortunadamente no dejó personas lesionadas.

Confirman más de 10 muertos tras descarrilamiento del Tren Interoceánico

Es importante mencionar que el descarrilamiento del Tren Interoceánico dejó un saldo de al menos 13 personas sin vida y 98 heridos, de los cuales varios de ellos se reportan en condiciones de salud graves.

Testimonios emitidos por pasajeros que estuvieron en medio del incidente, reportaron que la unidad del tren se encontraba circulando a “exceso de velocidad”, por lo cual se han iniciado con las investigaciones correspondientes.

¿Por qué se descarriló el Tren Interoceánico?

Hasta el momento no se ha dado a conocer lo que provocó el descarrilamiento del Tren Interoceánico en la zona de Nizanda, sin embargo, se investiga el estado de los rieles como posible falla mecánica.

Tren Interoceánico se descarrila en Oaxaca, hay varias personas heridas

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.