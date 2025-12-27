Rescatan a jaguar en domicilio del Estado de México, la especie está en peligro de extinción

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) rescató a un jaguar (panthera onca), en un domicilio de Jilotepec, Estado de México (Edomex), considerada como una especie en peligro de extinción.

El cateo al domicilio fue realizado por parte de elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y en el lugar fue encontrado el felino. Para verificar su estado de salud fue sedado y posteriormente trasladado a un sitio autorizado de la Secretaría de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

🚨 En #Jilotepec, Estado de México, personal de la Profepa asistió a un cateo en un domicilio, realizado por la @FGRMexico, en donde se encontraba un jaguar (Panthera onca). El felino fue sedado para verificar su estado de salud y no se le encontró marcaje alguno; posteriormente,… pic.twitter.com/SVGvwrQSKZ — PROFEPA (@PROFEPA_Mx) December 27, 2025

¿Por qué el jaguar es una especie en peligro de extinción?

El jaguar es una especie en peligro de extinción debido en gran parte por la destrucción o modificación drástica de su hábitat, la cacería furtiva y la depredación. Esta última en algunas comunidades rurales de México, a consecuencia del miedo entre los pobladores.

La especie está enlistada en la NOM-059-SEMARNAT-2010, por lo que las autoridades mexicanas aplican operativos para proteger de las poblaciones de jaguar y su hábitat, reducir la incidencia de ilícitos ambientales, disminuir la cacería furtiva y las presas que consume e incrementar la participación de la sociedad en la protección de este animal.

