inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Breaking News

Detienen a Jesús ‘N’, excolaborador de Genaro García Luna por delincuencia organizada y peculado

Rescatan a jaguar en domicilio del Estado de México, la especie está en peligro de extinción

En México se realizan operativos para proteger de las poblaciones de jaguar y su hábitat; es una especie en peligro de extinción a causa de los humanos.

Rescatan a jaguar en peligro de extinción, estaba en un domicilio del Estado de México
Un ejemplar de jaguar fue rescatado de un domicilio ubicado en Jilotepec, Estado de México; es una especie amenazada.|@PROFEPA_Mx | X
Notas,
México

Escrito por:  Adriana Pacheco

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) rescató a un jaguar (panthera onca), en un domicilio de Jilotepec, Estado de México (Edomex), considerada como una especie en peligro de extinción.

El cateo al domicilio fue realizado por parte de elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y en el lugar fue encontrado el felino. Para verificar su estado de salud fue sedado y posteriormente trasladado a un sitio autorizado de la Secretaría de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Por qué el jaguar es una especie en peligro de extinción?

El jaguar es una especie en peligro de extinción debido en gran parte por la destrucción o modificación drástica de su hábitat, la cacería furtiva y la depredación. Esta última en algunas comunidades rurales de México, a consecuencia del miedo entre los pobladores.

La especie está enlistada en la NOM-059-SEMARNAT-2010, por lo que las autoridades mexicanas aplican operativos para proteger de las poblaciones de jaguar y su hábitat, reducir la incidencia de ilícitos ambientales, disminuir la cacería furtiva y las presas que consume e incrementar la participación de la sociedad en la protección de este animal.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Tags relacionados
Animales

LO MÁS VISTO