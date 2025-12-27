Mala calidad del aire: autos que no transitan el 27 de diciembre por el Hoy No Circula sabatino

La Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México y la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México se mantienen alerta de la mala calidad del aire registrada en los últimos días, de superarse los índice contaminantes se activará la Fase 1 de contingencia ambiental, además de que habrá modificaciones en el Hoy No Circula .

Sin embargo, se espera que las partículas contaminantes bajen considerablemente en la CDMX ante la disminución del tránsito vehicular durante este último sábado del año y no se requieran medidas adicionales que puedan afectar ni la salud de los habitantes del Valle de México ni la circulación.

Altos índices de contaminación en la CDMX: Mala calidad del aire hoy 25 de diciembre

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué autos no circulan hoy sábado 27 de diciembre en la CDMX y Edomex?

La Secretaría de Ambiente del Estado de México (Edomex) suspendió la contingencia ambiental en la zona metropolitana del Valle de Toluca y de Santiago Tianguistenco, después del mejoramiento en la calidad del aire, por lo que los autos que pueden transitar en la CDMX y la zona establecida de dicha entidad son los siguientes:

Este sábado no podrán circular los carros con holograma 1 con terminación par, es decir 0, 2, 4, 6 y 8. Esta medida también aplica para los que tienen Holograma 2 y los foráneos, sin importar el dígito de su placa.

¿Habrá contingencia ambiental este sábado 27 de diciembre?

Durante los últimos días se ha reportado mala calidad del aire en las alcaldías Benito Juárez, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Álvaro Obregón, Tlalpan y Xochimilco, sin embargo, no ha ameritado la activación de la Fase 1 de la contingencia ambiental y por ende del Doble Hoy No Circula.

14:00 horas, el #ÍndiceAIREYSALUD reporta en las alcaldías de #BenitoJuárez, #GustavoAMadero e #Iztapalapa #CalidadDelAire MALA con un riesgo a la salud ALTO, en el resto de la #CDMX y su zona conurbada es de ACEPTABLE a BUENA con un riesgo de MODERADO a BAJO.#SIMAT_CDMX — Calidad del Aire (@Aire_CDMX) December 26, 2025

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

