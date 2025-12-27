Alpinista sube al Pico de Orizaba y cumple el reto de los 7 volcanes

Galymzhan Kuspanov, alpinista de origen kazajo, cumplió el reto de escalar los 7 volcanes más altos del orbe, tras conquistar la cima del Pico de Orizaba , en México.

El hombre de 60 años hizo historia como la persona número 67 en el mundo y el primer kazajo en conquistar los volcanes más altos de los continentes. Sorprendiendo a miles de internautas por su resistencia y valor.

¿Cuáles son los 7 volcanes más altos del mundo?

ElBRUS

DAMA VANID

Kilimanjaro

M Giluwe

Ms Sidley

Ojos del Salado

Pico de Orizaba

A través de sus redes sociales, la Embajada de Kazajistán en México felicitó a Galymzhan Kuspanov por esta gran hazaña que puso en alto el nombre de su país.

🇰🇿🎉 Қазақстанның Мексикадағы Елшілігі Ғалымжан Құспановты шын жүректен құттықтайды! 🏔️👏

Ғ.Құспанов «7 Вулкан» жобасын сәтті аяқтап, континенттердің ең биік вулкандарын бағындырған әлемдегі 67-ші адам және тұңғыш қазақ ретінде ерекше тарихи жетістікке қол жеткізді. pic.twitter.com/KTQJPRom02 — Embajada de 🇰🇿 Kazajstán en 🇲🇽 México (@EmbajadaKazMex) November 13, 2025

¿Qué es el proyecto de los 7 volcanes?

El Pico de Orizaba es la montaña protegida más elevada de México, con 5 mil 610 metros sobre el nivel del mar. Está ubicado en Orizaba, Veracruz, a 25 kilómetros de la cara sureste, Tlachichuca a 10 km. En el Parque Nacional se pueden hacer varias actividades como acampar, agrotuismo y bicicleta de montaña.

