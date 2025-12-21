Pico de Orizaba, el peligroso coloso con glaciar en su cima

El Pico de Orizaba, uno de los grandes atractivos para visitar y hacer senderismo, es el único coloso de México que mantiene un glaciar en su cima, de acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El jefe del Servicio Sismológico Nacional, a cargo de la UNAM, Arturo Iglesias Mendoza y Marco Calo, jefe del Departamento de Vulcanología del Instituto de Geofísica se preparan para la primera tomografía del Pico de Orizaba , un estudio de diagnóstico por imagen y en sus labores de investigación revelaron cómo son las cercanías del coloso.

¿Cómo se realizará la tomografía al Pico de Orizaba?

La tomografía será un parteaguas en el conocimiento de la estructura interna del volcán para su caracterización geofísica. En este experimento se usarán las 12 instalaciones de monitoreo sísmico permanente que se ubican a más de cinco mil 100 metros de altura sobre el nivel del mar.

¿El Pico de Orizaba está activo?

De acuerdo con Arturo Iglesias Mendoza, el Pico de Orizaba está activo, pero no ha tenido erupciones recientes ni tiene el mismo nivel de actividad sísmica que el Popocatépetl o de Colima.

Su peligrosidad no solo reside en que en cualquier momento puede hacer erupción, sino también en el hielo que hay en su cima porque en caso de que se reactive podría fundir el glaciar y provocar avalanchas y deslizamientos de tierra por la gran cantidad de agua

¿Cuántos volcanes activos hay en México?

Según la CENAPRED, en México hay 40 volcanes potencialmente activos de los cuales al menos 15 necesitan monitoreo cercano, entre ellos el Chichonal, Tacaná y el Pico de Orizaba.

