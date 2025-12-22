Embajada de EUA lanza convocatoria para que jóvenes mexicanos estudien inglés

La Embajada de Estados Unidos lanzó una convocatoria para que jóvenes mexicanos de entre 18 y 22 años se integren al English Acceso Scholarship Program y aprendan inglés de forma gratuita.

Convocatoria para aprender inglés

Esta convocatoria va dirigida a estudiantes o buscadores de empleo que quieran aprender inglés para conseguir mejores oportunidades profesionales.

Lo interesados deberán realizar el registro en el siguiente enlace , es muy importante señalar que la postulación es gratis y estará abierta hasta que se agoten los lugares disponibles, por lo que te recomendamos registrarte lo más pronto posible.

Para postularte es necesario subir a la plataforma una identificación oficial con fotografía, una declaración escrita de motivos, un video de un minuto en español y sus registros escolares más recientes.

Los estudiantes recibirán clases de inglés, formación en habilidades del siglo XXI, uso de Inteligencia Artificial, acercamiento a la cultura americana y preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Certificación con validez ante la SEP

Las clases se impartirán martes y jueves de 04:00 a 07:00 horas del 13 de enero de 2026 al 1 de julio de 2027 con periodos vacacionales en primavera, verano e invierno y la asistencia es obligatoria.

Además, los estudiantes obtendrán una puntuación oficial del examen TOEFL , certificación con validez ante la SEP por 360 horas y un certificado de finalización emitido por la Embajada.

El programa esta dirigido a los jóvenes de Oaxaca, San Cristóbal de las Casas, Veracruz y Villahermosa y las sedes son en el CECATI 68, de Oaxaca, CECATI 133 de San Cristóbal, CECATI 95 Villahermosa y CECATI 42 en Veracruz.

