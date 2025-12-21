Chiapas en alerta por aumento de casos de sarampión; se pide cancelar eventos masivos

A poco tiempo de que las familias comiencen a reunirse por Navidad y Año Nuevo, la Secretaría de Salud de Chiapas llamó a los alcaldes a no realizar eventos masivos por el aumento de casos de sarampión.

En la cancelación de eventos masivos aplican ferias, posadas y eventos deportivos, ya que la convivencia podría ser un factor importante en la propagación del sarampión.

Chiapas pide suspender eventos masivos por aumento de sarampión

¿En qué municipios se han registrado casos?

De acuerdo con la Secretaría de Salud de Chiapas, la circulación en la entidad ya está demostrada, pues en las últimas 24 horas se han registrado 45 casos, principalmente en los municipios con presencia de transmisión Mitontic, San Cristóbal, Chamula, Chenalhó, San Juan Cancue, Zinacantan, Larralzar, San Fernando, Tuxtla Gutiérrez, Ocozocoautla, Chiapa de Corzo, Suchiapa, Simjovel, Berriozábal y Comitán.

Para disminuir los contagios y afectaciones entre la población, sobre todo a los infantes, se hizo un exhorto para la restricción y cancelación de eventos masivos como fiestas navideñas, desfiles alegóricos y partidos deportivos.

¿Cómo se propaga el sarampión?

El sarampión es considerada como una enfermedad altamente contagiosa y su propagación se eleva en eventos de concentración masiva. Basta con que la persona infectada tosa o estornude o simplemente toque espacios de convivencia, mientras tenga en sus manos saliva y moco.

