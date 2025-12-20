Aumentan casos de sarampión en México en diciembre; van 22 en CDMX y 45 a nivel nacional

El sarampión muestra un repunte en México durante diciembre de 2025, luego de varias semanas con tendencia descendente. La Secretaría de Salud confirmó, a través del Informe Diario del Brote de Sarampión en México, un aumento de contagios en la Ciudad de México (CDMX) y en diversas entidades del país, lo que reactivó la vigilancia epidemiológica.

Las autoridades sanitarias advierten que se trata de una enfermedad altamente contagiosa, por lo que reforzaron acciones de prevención, detección oportuna y vacunación para frenar su propagación, en especial entre grupos vulnerables.

¿Qué está pasando en la CDMX?

La CDMX acumula 22 casos confirmados de sarampión en 2025. Tras siete semanas sin registros, diciembre concentró al menos 15 contagios nuevos, lo que encendió las alertas sanitarias.

La capital mantiene bajo estudio 933 casos probables. Especialistas señalan que la detección temprana resulta clave para evitar cadenas de transmisión comunitaria.

Panorama nacional del brote

A nivel nacional, México registra 5 mil 860 casos confirmados de sarampión hasta el 19 de diciembre. En las últimas 24 horas se sumaron 45 nuevos contagios.

Chihuahua encabeza la lista con más de cuatro mil casos, seguido de Jalisco, Guerrero y Michoacán. El brote ya dejó 24 defunciones asociadas.

Grupos con mayor riesgo

Los niños de 0 a 4 años concentran la mayor cantidad de casos, aunque también destacan jóvenes de entre 20 y 29 años. El impacto se distribuye de forma similar entre hombres y mujeres.

Autoridades explican que los esquemas incompletos de vacunación elevan el riesgo de contagio en estos sectores.

Síntomas y prevención

El sarampión se identifica por:



Fiebre

Manchas rojas en la piel

Tos

Escurrimiento nasal

Conjuntivitis

Aumentan casos de sarampión en México

Los síntomas aparecen entre 7 y 14 días tras la exposición. La Secretaría de Salud reiteró el llamado a vacunarse, ya que una persona infectada puede contagiar hasta a 18 más. Se espera que la cobertura ampliada reduzca los casos en las próximas semanas.

