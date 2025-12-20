Imevis habilita trámite para obtener escrituras en Edomex durante vacaciones de invierno

Si quieres regularizar tu vivienda, en el Estado de México mantendrá la atención al público en el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (Imevis) para que los ciudadanos obtengan las escrituras de sus casas, aquí te compartimos todos los detalles.

¿Cómo obtener las escrituras de mi casa?

Las 12 delegaciones regionales del Imevis ofrecerán orientación en trámites durante las vacaciones de invierno y no es necesario agendar cita. Las personas interesadas podrán dar seguimiento a su trámite de regularización parra obtener el título de propiedad o para tener la constancia de posesión.

Solo deberás presentar los siguientes requisitos:



Identificación oficial Contrato de compraventa del predio, Comprobante de pago del impuesto predial Croquis de ubicación del inmueble.

El horario de atención es de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas a excepción del 25 de diciembre de 2025 y 1 de enero de 2026. Para conocer qué oficina te queda más cerca puedes consultar el siguiente enlace .

Consulta la línea 800 7 IMEVIS 463847.

Diferencia entre título de propiedad y constancia de posesión

El titulo de propiedad es u documento que acredita la titularidad plena y legal de un inmueble reconocido por el estado. Su valor legal es alto pues es la prueba definitiva de que eres dueño del inmueble y te permite vender, hipotecar, donar o heredar el inmueble.

Mientras que la constancia de posesión es un documento municipal que certifica que una persona ocupa un predio pero sin ser propietario legal y no te da derechos de propiedad solo de ocupación.

Sirve para trámites básicos pero no es suficiente para vender o hipotecar el inmueble. Es importante que realices todos los trámites necesarios para que no tengas pendientes este 2026.

