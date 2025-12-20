Hora en la que entra el solsticio de invierno y las primeras heladas que llegan con el cambio de estación en México

Este próximo domingo 21 de diciembre en punto de las 09:03 horas, tiempo del centro de la República Mexicana, entrará oficialmente el solsticio de invierno a nuestro país, con lo cual se marca el fin de la estación del clima de otoño así como el inicio de los fríos y heladas invernales.

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), será en la hora antes mencionada que el Sol alcanzará su punto más bajo sobre el horizonte, lo cual también marca el día más corto de todo el año en el país y otras partes del mundo.

¿Qué pasa en el solsticio de invierno?

Es importante mencionar que en el solsticio de invierno se marca el cambio de estación en nuestro país, esto gracias a que el hemisferio norte de la Tierra alcanza su inclinación más lejana del Sol, lo cual provoca el descenso intenso de temperaturas en prácticamente todo el territorio nacional.

Con este evento natural que ocurre cada año, se marca el día más corto y la noche más larga de todo el año en este hemisferio del planeta, lo cual produce también cambios de temperatura extrema.

Primeras heladas invernales en México

Con el ingreso del invierno a México, la Comisión Nacional del Agua ( Conagua ) alertó a la población por los climas extremos que habrá en el país a partir del próximo 21 de diciembre, pues señaló que se prevén heladas de entre -5 y -10 °C en estados como Chihuahua y Durango.

Por otro lado, se esperan temperaturas mínimas de -5 y 0 °C en Baja California, Sonora, Estado de México, Tlaxcala y Puebla, así como de 0 a 5 °C en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

¿Cuándo termina el invierno en el país?

Vale la pena mencionar que el invierno en México termina hasta el próximo 20 de marzo del 2026, por lo cual a lo largo de los próximos tres años se contarán con temperaturas extremas a la baja en diferentes entidades de la República.

