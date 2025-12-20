¡Ni playa ni picnic este fin de semana! Lluvias torrenciales, heladas y oleaje bravo azotarán el sureste

El clima en México dará un giro brusco este fin de semana, del 20 al 22 de diciembre de 2025. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por lluvias intensas, heladas severas y oleaje elevado en varias regiones.

El fenómeno afectará principalmente al sureste, mientras el norte y el centro enfrentarán mañanas gélidas. El contraste marcará los últimos días antes de Navidad.

CDMX y Edomex con frío en las mañanas, pero días agradables ¡sin drama de lluvias!

El Valle de México será mayormente seco, con posibles lluvias aisladas muy ligeras (casi nada que te arruine el día).



Por las mañanas: Ambiente frío a muy frío, con bancos de niebla y bruma en zonas altas. Mínimas de 7-9 °C en la CDMX y más bajas en el Edomex (alrededor de 0-5 °C en áreas serranas, con riesgo de heladas)

Durante el día: Cielo parcialmente nublado a medio nublado, ambiente templado y agradable. Máximas de 21-23 °C en la CDMX y similares en zonas del Edomex (un poco más frescas en Toluca, alrededor de 18-20 °C)

Vientos: Ligeros, de 10-20 km/h con rachas ocasionales de hasta 40 km/h

Ideal para salir a pasear por la tarde, pero abrigarse bien al amanecer.

Lluvias para el fin de semana: Estados afectados

Viernes noche y sábado temprano (19-20 dic): Lluvias intensas a muy fuertes en Veracruz (sur, Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco (sur y este), Chiapas (norte y este) y Campeche (centro y suroeste). Prepárate para tormentas eléctricas y posible granizo

Sábado 20 dic: Baja un poco la intensidad, pero siguen chubascos fuertes en Veracruz (Olmeca), Oaxaca (noreste), Chiapas (este y sureste) y Quintana Roo (sureste). Chubascos moderados en Tabasco, Campeche y Yucatán

Domingo 21 y lunes 22 dic: Posible regreso de lluvias fuertes en partes de Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas

Heladas en el norte, centro y sierras

Hasta -10 °C con heladas en sierras de Chihuahua y Durango

Entre -5 y 0 °C con heladas en zonas altas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, Edomex, Puebla y varios estados más

Mientras tanto, las costas del Pacífico y el sureste (cuando no llueva) llegarán fácil a 35-40 °C.

Vientos fuertes y oleaje elevado

El evento de “norte” impactará el Golfo de Tehuantepec con rachas de hasta 70 km/h. Las olas alcanzarán hasta dos metros.

Suspenden clases en Chiapas por efectos de los frentes fríos 20 y 21

La navegación y actividades costeras podrían suspenderse por seguridad, según Protección Civil.

