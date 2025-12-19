Saca la de tigre; clima del 19 de diciembre llegará con heladas en la madrugada en 11 estados de México

Si estás pensando en salir a pasear este viernes 19 de diciembre te tenemos una mala noticia, pues la Comisión Nacional del Agua (Conagua) dio a conocer que los pronósticos del clima prevén heladas en estados como Chihuahua, Durango, Baja California, Sonora, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León y el Estado de México (Edomex).

A través de su informe diario emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se dio a conocer que de igual forma se esperan afectaciones por el sistema frontal número 22, el cual en interacción con otros eventos, provocarán lluvias puntuales e intensas sobre Chiapas y Tabasco, así como en Veracruz, Oaxaca y Quintana Roo.

Por otro lado, la Conagua puntualizó que se prevén rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora en Oaxaca, así como de 60 km/h en Tamaulipas y Veracruz, esto derivado de varias condiciones meteorológicas previstas para este viernes.

¿En qué estados de México habrá heladas y bajas temperaturas este 19 de diciembre?

Más allá de los primeros estados antes mencionados y en los cuales habrá heladas durante la madrugada de este viernes 19 de diciembre, la Conagua señaló que se prevén bajas temperaturas de entre 0 a -5 °C en San Luis Potosí, Tlaxcala y Puebla.

De igual forma, se esperan fríos de entre 5 y 0 °C en Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Jalisco, Aguascalientes y Guanajuato.

Estados de México con pronósticos de lluvia

En cuanto a los pronósticos de lluvia en México para este viernes 19 de diciembre, la Conagua informó que serán Chiapas y Tabasco los más afectados, pues se esperan precipitaciones de entre 75 y 150 mm durante la tarde de la fecha ya indicada.

De igual forma se esperan lluvias y chubascos en Veracruz, Oaxaca, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Guerrero, Puebla, Veracruz, Hidalgo, Ciudad de México (CDMX), Tlaxcala, así como en Tamaulipas.

Rachas fuertes de viento en el clima de México

Las rachas de viento de entre 60 a 80 kilómetros por hora fueron pronosticados para la zona del istmo y golfo de Tehuantepec en Oaxaca, así como en algunas zonas de Tamaulipas y Veracruz con variaciones de 40 y 60 km/h.

Máximas temperaturas para este 19 de diciembre en México

Por último, los pronósticos de temperaturas altas para este viernes 19 de diciembre son los siguientes:

De 35 a 40 °C: Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

De 30 a 35 °C: Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Morelos, Puebla, Campeche y Yucatán.

