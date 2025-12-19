Continúa la huelga en Monte de Piedad tras dos meses de paro de labores en varias sucursales

La huelga en el Nacional Monte de Piedad sigue provocando incertidumbre entre los empleados y clientes de esta institución, pues desde mediados de diciembre varias sucursales están en paro lo que genera pérdidas millonarias.

¿Por qué hay huelga en el Nacional Monte de Piedad?

Los trabajadores del Monte de Piedad piden mejoras en sus condiciones laborales, incremento salarial y acuerdos que garanticen estabilidad y condiciones digas de trabajo.

Las diferencias con la dirección del Monte de Piedad se han vuelto más profundas y la huelga ya estalló en varios estados del país como Guanajuato y Yucatán y se mantendrá hasta que no exista un acuerdo que atienda las demandas.

Esta situación sigue generando pérdidas millonarias por la suspensión de empeños , refrendos, liberación de prendas y la reducción de ingresos diarios de la institución. Si no se logran avances en los diálogos, el conflicto podría extenderse hasta inicios de enero de 2026. Los empleados han señalado que sobreviven con los apoyos que les brindan sus familiares.

¿Qué pasará con mi empeño luego del cierre de sucursales?

En su sitio web, Nacional Monte de Piedad lamentó los inconvenientes que la situación este generando y señalaron que:

Extenderán el tiempo para pagar para que los clientes tengan más tiempo y las nuevas fechas podrán consultarse en el siguiente enlace



para que los clientes tengan más tiempo y las nuevas fechas podrán consultarse en el siguiente También se otorgará un refrendo adicional para todos los empeños.



para todos los empeños. La empresa absorberá el costo por custodia , por lo que tus objetos están perfectamente resguardados y sin generar gastos adicionales.



, por lo que tus objetos están perfectamente resguardados y sin generar gastos adicionales. Además, se encargarán de las comisiones por pagos en tiendas Oxxo y sucursales Banamex.

