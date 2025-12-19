Cofepris alerta a turistas por las 6 playas más sucias en México en el marco de las vacaciones decembrinas

En el marco de las vacaciones decembrinas por Navidad y Año Nuevo, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) dio a conocer la lista de las playas más sucias y no aptas para actividades recreativas en cinco estados diferentes de México este 2025.

A través de un comunicado emitido por las autoridades, se señaló que algunas de estas playas se encuentran en estados como Baja California, Tamaulipas, Sonora, Veracruz, así como en la entidad de Jalisco.

#COFEPRIS y @SEMARNAT_mx dan a conocer el estado de la calidad del agua en playas mexicanas antes del periodo vacacional de fin de año.



🌴https://t.co/SVkfS9dH52 pic.twitter.com/zxxOLROsMW — COFEPRIS (@COFEPRIS) December 19, 2025

Lista de playas no aptas para vacacionar en México en diciembre 2026

De acuerdo con lo mencionado por la misma Cofepris, durante el periodo prevacacional las Áreas de Protección contra Riesgos Sanitarios (APCRS) y la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública, realizaron 2 mil 233 análisis de muestra de agua procedentes de las playas con mayor afluencia pública en el año.

Tras ello, se pudo constatar que las playas que no cuentan con las condiciones de sanidad necesarias para recibir a vacacionistas en esta temporada del año son:

Playa Tijuana en Baja California

Mismaloya en Jalisco

El Veneno/Miramar y San Francisco en Sonora

Barra del Tordo en Tamaulipas

José Martí en Veracruz

Pese a ello, destacaron que en el tercer muestreo de este 2025, al menos 14 playas lograron cambiar su estados de “no aptas” a “aptas” para recibir vacacionistas en esta temporada del año en México.

Estas son: El Real, en Colima; Caletilla, Hornos, Carabalí y Papagayo, en Guerrero; Playa del Cuale y Playa Camarones, en Jalisco; Nexpa en Aquila, Boca de Apiza en Coahuayana, Jardín/Eréndira, Las Peñas, Chuquiapan y Playa Caleta de Campos, en Michoacán; y Bocana, en Oaxaca.

98% de las playas mexicanas, en condiciones óptimas para recibir turistas

Más allá de lo antes mencionado, la misma Cofepris destacó que al cierre de este 2025, el 98% de las playas en México cuentan con las condiciones necesarias para recibir a turistas sin representar daños a la salud.

Con ello, se determinó que un total de 283 playas mexicanas , consideradas como las más importantes por afluencia de turistas, cuentan con las óptimas condiciones de sanidad para recibir a turistas.

