SEP revela escuelas con más caries y habrá campaña de salud bucal

Uno de los problemas de salud que enfrentan los niños constantemente son las caries, alrededor del mundo millones padecen de este problema de salud en gran parte por el consumo de dulces y azucares, por lo que la Secretaría de Educación Pública (SEP) planea una estrategia para la protección.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las caries son un importante problema de salud pública a escala mundial, estiman que hay 2 mil millones de personas con caries en los dientes permanentes y 510 millones de niños con caries en los dientes de leche.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Medidas para prevenir las caries

El organismo señaló que existen estrategias para disminuir las caries con bajos consumos de azúcares y tener mayor información sobre los productos que se consumen.

Algunas medidas son:

Etiquetado nutricional

Declaración obligatoria del contenido de azúcares

Reducir la oferta de alimentos y bebidas con alto contenido de azúcares

Impuestos sobre las bebidas azucaradas y sobre el azúcar o los alimentos



Las escuelas de estos estados padecen más caries

La SEP explicó que las entidades con mayor presencia de caries entre estudiantes son

Campeche 84%; Guerrero 82% Tlaxcala 78% Puebla 75% Colima 74% Morelos 74% Yucatán 73%

La SEP dio a conocer que ante estos casos seguirán realizando las jornadas de salud con el objetivo de valorar peso y talla, salud bucal y salud visual de los niños. Hasta ahora se han valorado a 7 millones 901 mil 247 alumnas y alumnos.

Destacó que seis estados ya revisaron al total de la matrícula escolar de primaria: Aguascalientes valoró a 138 mil 472 estudiantes; Chiapas, a 766 mil 234; Morelos, a 151 mil 405; Puebla, a 620 mil 904; Tlaxcala, a 126 mil 427, mientras que Veracruz revisó a 706 mil 406.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.