Se aproxima un nuevo frente frío y siguen las lluvias en la mitad del país este 18 de diciembre

El invierno de este 2025 está siendo bastante peculiar en México. Se supone que las lluvias tenían que irse desde hace meses, pero no fue así. La mayoría de los estados siguen sufriendo por ellas y además, la llegada de un nuevo frente frío seguirá bajando las temperaturas, sobre todo, durante la madrugada.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este jueves 18 de diciembre se aproximará un nuevo frente frío por el noreste del país, interactuando con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, provocando fuertes rachas de viento y sensaciones heladas.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Estados afectados por el frente frío

Hay varias entidades que han activado alertas de frío por las bajas temperaturas que se esperan para este jueves. Los estados más afectados por las bajas temperaturas, en donde se esperan menos de 10 grados durante la madrugada, son



Chihuahua

Durango

Baja California

Sonora

Zacatecas

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

Jalisco

Aguascalientes

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Veracruz

Oaxaca

De hecho, en la CDMX se ha activado alerta naranja en dos alcaldías, que podrían amanecer con temperatura de 1 grado, por lo que se pide a la población abrigarse lo mejor posible en caso de salir de casa.

Estados afectados por lluvias este 18 de diciembre

De igual manera, el SMN publicó la lista de estados y regiones afectadas por las lluvias este jueves; la buena noticia es que en ninguna entidad habrá tormentas torrenciales que puedan provocar desastres (aquellas mayores a 50 mm):



Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Chiapas, Campeche y Quintana Roo.

: Chiapas, Campeche y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Puebla (Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Oaxaca, Veracruz (Totonaca, Nautla, Capital y Las Montañas), Tabasco y Yucatán.

: Puebla (Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Oaxaca, Veracruz (Totonaca, Nautla, Capital y Las Montañas), Tabasco y Yucatán. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas, Hidalgo, Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Sotavento, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Puebla (Sierra Norte, Valle de Atlixco-Matamoros y Angelópolis), Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero y Michoacán.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.