Profeco inicia operativo Fiestas Decembrinas que pone bajo la lupa a ciertos comercios

La Procuraduría Federal del Consumidor ( Profeco ) anunció que puso en marcha el operativo ‘Fiestas Decembrinas’ con el objetivo de vigilar que los comercios brindan precios justos y respeten promociones durante la temporada navideña.

La dependencia explicó que tendrá en la mira ciertos comercios con mayor afluencia de consumidores durante las fiestas navideñas. Te contamos los detalles de esta iniciativa.

Marcas de jamón, conoce el análisis hecho por la Profeco

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuándo comienza el operativo Fiestas Decembrinas de la Profeco?

A través de sus redes sociales, la Profeco dio a conocer un comunicado en el que anuncia que personal de la Dirección General de Verificación y Defensa de la Confianza y de las 38 Oficinas de Defensa del Consumidor llevarán a cabo acciones de vigilancia para verificar que los comercios cumplan con la Ley Federal de Protección al Consumidor.

El operativo Fiestas Decembrinas se llevará a cabo a partir del 16 y hasta el 31 de diciembre de 2025 y consiste en que las autoridades verifiquen lo siguiente:

Que los comercios respeten precios

Que brinden información clara y veraz

Que se respeten garantías

Que no se realicen prácticas abusivas o discriminatorias

Para lograrlo, la Profeco colocó 641 preciadores; 198 decálogos de los derechos de las personas consumidoras; se dieron 185 asesorías; se realizaron 24 visitas de verificación y 150 de vigilancia; y se monitorearon 1,115 productos.

Pero, ¿cuáles son los comercios que estarán bajo la lupa? Te contamos.

Lista de comercios que serán vigilados por la Profeco en la temporada navideña

En su comunicado, la Profeco detalló que habrá ciertos comercios que estarán en la mira durante la temporada decembrina; se trata de los siguientes:

Tiendas de autoservicio

Tiendas departamentales

Comercios de temporada

Mercados

Jugueterías

Restaurantes

Bares

Hoteles

Agencias de viajes

Vinaterías

Centros de espectáculos

Arrendadores de servicios para eventos

Florerías

Servicios de entretenimiento

La Profeco recuerda que en caso de quejas sobre algún producto o servicio, los consumidores pueden comunicarse al teléfono del Consumidor: 55 5568 8722 y 800 468 8722.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.