Diciembre atípico: CDMX, Edomex y otros 19 estados tendrán lluvias según pronósticos del clima

Si estás pensando adelantar las vacaciones decembrinas en este 2025 te tenemos malas noticias, pues la Comisión Nacional del Agua (Conagua) dio a conocer que los pronósticos del clima en México para el miércoles 17 de diciembre, prevén la presencia de intensos chubascos en estados como Nuevo León, San Luis Potosí, Ciudad de México (CDMX) y más.

De acuerdo con el informe semanal de la Conagua a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), será un canal de baja presión en el oriente en interacción con otros eventos meteorológicos, los que provocarán estas condiciones del clima en México.

Para las siguientes horas y el miércoles se pronostican #Lluvias fuertes para regiones de #Tamaulipas. Más información en ⬇️https://t.co/uPz6mu6c5M pic.twitter.com/06jEMCI8CR — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 17, 2025

¿En qué estados lloverá este miércoles 17 de diciembre?

Más allá de los estados de México en donde se prevén chubascos este miércoles 17 de diciembre, la Conagua informó que los pronósticos del clima también prevén intervalos de chubascos en Hidalgo, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Estado de México (Edomex).

Por otro lado, se prevén afectaciones por precipitaciones en Quintana Roo, Coahuila, Zacatecas, Puebla, Morelos, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, así como en el estado de Tamaulipas.

Pronóstico de frío en México

Por otro lado, los estados de México en los que se tienen previstas temperaturas mínimas de entre los 0 a los -10 °C, son Chihuahua, Durango, Baja California, Sonora, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

De igual forma, se prevén fríos de entre 0 a los 5°C en estados como Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca, esto para la madrugada del miércoles para jueves de esta misma semana.

Pronósticos de rachas fuerte de viento en México

La Conagua señaló que se prevén rachas fuertes de viento en el estado de Tamaulipas, así como en el istmo y golfo de Tehuantepec, Oaxaca y Chiapas.

Temperaturas altas en México para el miércoles 17 de diciembre

Por su parte, los pronósticos de temperaturas altas, son los siguientes:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Guerrero, Oaxaca y Chiapas

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Campeche y Yucatán

