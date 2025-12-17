Apadrina un ajolote de Xochimilco de la mano de la UNAM, puedes escoger su nombre

La cuarta edición de la campaña Adoptaxolotl 2025-2026 en la que puedes apadrinar a un ajolote de Xochimilco ya comenzó y es coordinada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con el objetivo de mejorar la calidad de vida de esta especie.

La campaña "Educación, conservación y restauración ecológica del humedal de Xochimilco", encabezada por el grupo de expertos del Laboratorio de Restauración Ecológica del Instituto de Biología de la UNAM promoverá la corresponsabilidad ambiental, mientras se apoya a las personas productoras de las chinampas para que continúen con su trabajo tradicional y la rehabilitación de los canales para que los ajolotes tengan buena calidad de vida al momento que se haga su reintroducción.

¿En qué consiste la apadrinación de un ajolote?

La apadrinación o adopción de un ajolote consiste en un donativo que va de los 200 pesos hasta los 108 mil (para los refugios), durante uno y seis meses hasta por un año. Los adoptantes pueden decidir el nombre y el sexo del animal.

Además, hay un kit denominado como "chamba a un chinampero", el cual consiste en un donativo de 500 pesos, cuyo material gráfico está dedicado a los productos que se cultivan y cosechan en las chinampas, los cuales cuentan con etiqueta chinampera "una especie de sello verde que distingue a los productos de la chinampa".

Ajolote Un animal sorprendente

¿Cómo apadrinar a un ajolote?

Los interesados en apadrinar a un ajolote de Xochimilco tienen que ingresar a la página web, donde todos los donativos recaudados por Fundación UNAM son deducibles de impuestos.

