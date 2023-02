¿Cuál es la importancia del ajolote en México y qué representa?

Este 1 de febrero se celebra el “Día Nacional del Ajolote Mexicano” con el objetivo de reconocer la importancia de este pequeño anfibio en el ecosistema de México y que tiene su hábitat sobre todo en el lado de Xochimilco.

Actualmente su hábitat está siendo destruida y esta famosa especie que ya es mundialmente reconocida y asociada con México se encuentra en grave peligro de extinción debido al daño que ha tenido su ecosistema y su venta por ser considerada una especies exótica.

Ajolote Un animal sorprendente

¿Por qué se celebra el Día Nacional del Ajolote en México?

En 2018, es decir hace tan solo 5 años, se ingresó el decreto “1o de febrero Día Nacional del Ajolote Mexicano”, en el Senado de la República, luego de que se publicara un artículo “The axolotl genome and the evolution of key tissue formation regulators”, en la revista Nature.

En él, se plasma que el ajolote de México cuenta con 32 mil millones de pares de bases de ADN, lo que lo convierte en el genoma más grande que ha sido secuenciado en la historia.

Es por ello que en el Día Nacional del Ajolote Mexicano se realizan actividades que difundan la importancia de su ecosistema y en la cultura de México, por ejemplo charlas, exposiciones y talleres en escuelas, instituciones de gobierno, televisión y radio.

Significado del ajolote en la cultura mexicana

A este pequeño anfibio se le nombró como ajolote en honor al dios azteca del fuego y rayo, Xólotl. La palabra axolotl viene del náhuatl, lengua de la tribu azteca y que significa “monstruo de agua”.

Debido a su importancia para el país es el protagonista del billete de 50 pesos, que fue lanzado a finales de 2011. Y es que este animal es muy destacada en varios aspectos, por ejemplo:

Son depredadores de insectos, lombrices y renacuajos. Esto evita la propagación de animales que pueden poner en riesgo la salud de las personas.

Tienen una buena regeneración celular. Su sistema ha abierto interés para ayudar a la regeneración de tejidos en humanos.

¿Dónde puedes ver los ajolotes en CDMX y EdoMex?

Si quieres conocer a estos interesantes animales y vives en la Ciudad de México o en el Estado de México, hay varios lugares.





-Museo Nacional del Ajolote

-Centro de Investigación Acuícolas de Cuemanco (CIBAC)

-Embarcadero Puente de Urrutia “Aves del paraíso”

-Parque Tezozomoc

-Refugio Chinampa

