Cantidad de líneas telefónicas que se podrán registrar por persona a partir de 2026

Registrar tus líneas telefónicas se volverá obligatorio en México a partir del 9 de enero de 2026. Esta nueva regulación exige la identificación de líneas telefónicas móviles para combatir el uso anónimo que facilita fraudes, extorsión y otros delitos. Pero, ¿cuántas lineas podrá registrar una persona? Te contamos los detalles.

Celulares robados a la venta en mercados ambulantes

¿Cómo registro mi línea telefónica?

Para registrar tu línea celular ante operadores como AT&T, Movistar y otros, deberás presentar documentos oficiales para validar tu identidad. Generalmente se aceptará tu INE (identificación oficial con fotografía) y tu CURP. El trámite se podrá hacer de forma presencial en los centros de atención al cliente o en plataformas digitales habilitadas por las compañías.

Al registrar tu línea telefónica correctamente, aseguras que tu número esté vinculado a tu identidad y evitas bloqueos o suspensiones del servicio. Ten en cuenta que este proceso no tiene costo para el usuario.

¿Qué pasa si no registro mi línea telefónica?

Si no registras tu línea celular de cualquier operador, tu servicio podrá ser suspendido o bloqueado. Esto significa que no podrás hacer llamadas, enviar mensajes ni usar datos móviles hasta que completes el registro con tu identificación oficial y CURP.

El objetivo de esta medida es eliminar el anonimato de las líneas telefónicas en México y garantizar que cada número esté asociado a un titular identificado, lo que contribuye a mejorar la seguridad en las comunicaciones.

¿Cuántas líneas telefónicas puedo registrar?

Según los lineamientos establecidos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), cada persona física podrá registrar hasta 10 líneas telefónicas a su nombre. Esta cifra aplica a usuarios individuales; personas morales o físicas con actividad empresarial podrían tener reglas diferentes y posiblemente requerir documentación fiscal adicional (como el RFC) para registrar más de una línea.

Este límite de 10 líneas telefónicas por persona busca evitar el abuso en la acumulación de números vinculados a una sola identidad, sin afectar a los usuarios que dependen de varias líneas para uso personal o familiar.

