UNAM revela tips ecológicos para elegir un Árbol de Navidad en esta época

Elegir un árbol de Navidad no solo es una decisión estética, también tiene un impacto ambiental y en la Máxima Casa de Estudios del país analizaron otros factores que debes tomar en cuenta.

Investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) comparten recomendaciones prácticas para que esta tradición decembrina sea más amigable con el medio ambiente, desde la compra hasta el desecho del árbol.

Paso 1: Define qué tipo de árbol te conviene

De acuerdo al artículo , antes de comprar, considera el espacio disponible, el tiempo de uso y el manejo posterior. Las opciones más comunes son: árbol natural cortado, árbol en maceta o árbol artificial. Cada uno implica un impacto ambiental distinto y requiere cuidados específicos.

Paso 2: Si eliges un árbol natural, verifica su origen

Los árboles naturales suelen ser pinos o abetos cultivados en plantaciones forestales. De acuerdo con especialistas de la UNAM, durante su crecimiento aportan beneficios ambientales como captura de carbono, retención de humedad y recuperación del suelo.

Para reducir su huella ecológica, asegúrate de que provenga de bosques nacionales certificados por la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR). Evita árboles importados, ya que su traslado incrementa las emisiones contaminantes.

Paso 3: Planea desde ahora su desecho

Uno de los errores más comunes es tirar el árbol natural en la basura o dejarlo en la vía pública. Al terminar las fiestas, llévalo a un centro de acopio autorizado donde pueda ser triturado y convertido en composta o fertilizante. Así se evita la contaminación y se aprovecha el material orgánico.

Paso 4: Considera un árbol en maceta

Si cuentas con espacio y luz natural, un árbol en maceta es una alternativa más sustentable. Puede adornarse igual que uno tradicional y mantenerse vivo durante varios años.

Con cuidados básicos, como riego y trasplante adecuado, este árbol puede acompañarte hasta por una década y reducir el consumo anual.

¿Qué contamina más, el árbol de Navidad natural o artificial? Esto dicen los expertos

Paso 5: Árbol artificial, solo si será de largo plazo

Los árboles artificiales están hechos principalmente de metal y PVC, materiales con alto impacto ambiental durante su fabricación y desecho. Expertos de la UNAM señalan que, para compensar ese impacto, un árbol artificial debe usarse al menos 20 años consecutivos.

Si se cambia con frecuencia, su huella ecológica es mayor que la de un árbol natural.

Paso 6: Reduce el impacto adicional

Independientemente del tipo de árbol, opta por decoraciones reutilizables, luces de bajo consumo y evita comprar adornos desechables. Además, prioriza productos locales para disminuir la huella de carbono por transporte.

Una Navidad más responsable

La UNAM subraya que no existe una opción perfecta, pero sí decisiones informadas. Elegir con anticipación, reutilizar y disponer correctamente del árbol permite mantener la tradición navideña sin generar un impacto ambiental innecesario.

