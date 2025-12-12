UNAM presenta innovador dispositivo para detección temprana de cáncer

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) presentó un avance clave en la detección temprana de cáncer tras anunciar la incorporación de un citómetro de nanocitometría de flujo. El anuncio ocurrió el pasado 11 de diciembre tras la colaboración hecha desde el 20 de noviembre del año en curso con el Instituto de Investigaciones Biomédicas y y Beckman Coulter (BC).

Durante el Tercer Encuentro de Usuarios de Citometría de Flujo, la herramienta presentada mejora la capacidad para identificar alteraciones celulares diminutas asociadas con tumores en formación, y estará activa a finales de 2025 o inicios de 2026. Su función permite observar partículas de hasta 60 nanómetros, lo que contribuye a:



Diagnósticos más tempranos

Tratamientos oportunos basados en cambios celulares difíciles de detectar con instrumentos convencionales

El nuevo equipo que transforma la investigación biomédica

El citómetro especializado analiza hasta 80 colores simultáneos. Esta capacidad ofrece una lectura más precisa del comportamiento celular y facilita la detección de vesículas vinculadas con metástasis. Su llegada representa un punto de inflexión para los laboratorios mexicanos dedicados al estudio del cáncer. Investigadores del LabNalCit esperan aumentar la exactitud de sus experimentos y ampliar la colaboración con otras instituciones.

Nanocitometría de flujo; una ventana al cáncer en etapas iniciales

La nanocitometría de flujo permite estudiar células de manera individual con una resolución superior. La tecnología identifica modificaciones estructurales que indican el inicio de enfermedades oncológicas. La UNAM destaca que este nivel de análisis no existía en el país con esta precisión. Su uso abre nuevas rutas para detectar tumores antes de que avancen.

Beneficios para pacientes y terapias personalizadas

La doctora María Gloria Soldevila Melgarejo, responsable del LabNalCit, afirma que la herramienta:



Facilita la localización de metástasis en etapas tempranas

Promueve la generación de células puras para tratamientos especializados

Esto impacta directamente en la calidad de los diagnósticos y en la creación de terapias adaptadas a cada paciente.

