Regresa el uso obligatorio de cubrebocas a la BUAP por “súper gripe” H3N2 en México

La "Súper Gripe" H3N2 se expande con rapidez en el mundo y ha provocado que algunos países regresen a las medidas dictadas en tiempos del COVID-19, entre ellos México, pues la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), anunció que el cubrebocas volverá a ser obligatorio.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los virus A (H3N2) del subclado K, han derivado genéticamente de los virus J.2.4. Esta mutación suele asociarse con mayor gravedad, especialmente entre las personas mayores, sobre todo las que no están vacunadas.

BUAP regresa al uso obligatorio de cubrebocas

Luego de la confirmación del primer caso de influenza A H3N2 , la BUAP señaló el Consejo Universitario decidió aplicar medidas de seguridad para reducir el riesgo de contagio, entre las que destacan:

Vacunarse contra la influenza, quienes no lo hayan hecho este 2025

Uso de gel antibacterial

Lavado correcto de manos

Uso obligatorio de cubrebocas dentro de las instalaciones

¿En dónde se ha registrado la "Súper Gripe" H3N2?

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el virus de la influenza A (H3N2) subclado K, creció rápidamente en Europa, América del Norte, Estados Unidos, Canadá y algunos países de Asia.

A nivel mundial ya se cataloga como una enfermedad que ha aumentado las hospitalizaciones y mortalidad en los niños, adultos mayores, embarazadas y personas con afecciones crónicas.

¿Cuáles son los síntomas de H3N2?

Fiebre

Congestión nasal

Dolor muscular

Escalofríos

Fatiga

Aunque los síntomas son muy parecidos a los de la influenza, el virus H3N2 afecta de manera agresiva a las personas más vulnerables como menores de edad y adultos mayores.

