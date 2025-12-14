inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Breaking News

César Duarte es vinculado a proceso por el delito de uso de recursos de procedencia ilícita

Regresa el uso obligatorio de cubrebocas a la BUAP por “súper gripe” H3N2 en México

La BUAP regresó a algunas medida dictadas en la época del COVID-19 ante la alerta provocada por “súper gripe” H3N2; la enfermedad ha aumentado las hospitalizaciones y mortalidad en el mundo.

BUAP regresa al uso de cubrebocas obligatorio por súper gripa H3N2
La BUAP implementó medidas, entre ellas el uso de cubrebocas obligatorio, por los aumentos de casos de influenza A H3N2, conocida como “súper gripe”|Getty Images
Notas,
México

Escrito por: Adriana Pacheco

La "Súper Gripe" H3N2 se expande con rapidez en el mundo y ha provocado que algunos países regresen a las medidas dictadas en tiempos del COVID-19, entre ellos México, pues la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), anunció que el cubrebocas volverá a ser obligatorio.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los virus A (H3N2) del subclado K, han derivado genéticamente de los virus J.2.4. Esta mutación suele asociarse con mayor gravedad, especialmente entre las personas mayores, sobre todo las que no están vacunadas.

Muere menor en México por caso de influenza aviar en Coahuila

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

BUAP regresa al uso obligatorio de cubrebocas

Luego de la confirmación del primer caso de influenza A H3N2 , la BUAP señaló el Consejo Universitario decidió aplicar medidas de seguridad para reducir el riesgo de contagio, entre las que destacan:

  • Vacunarse contra la influenza, quienes no lo hayan hecho este 2025
  • Uso de gel antibacterial
  • Lavado correcto de manos
  • Uso obligatorio de cubrebocas dentro de las instalaciones

¿En dónde se ha registrado la "Súper Gripe" H3N2?

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el virus de la influenza A (H3N2) subclado K, creció rápidamente en Europa, América del Norte, Estados Unidos, Canadá y algunos países de Asia.

A nivel mundial ya se cataloga como una enfermedad que ha aumentado las hospitalizaciones y mortalidad en los niños, adultos mayores, embarazadas y personas con afecciones crónicas.

¿Cuáles son los síntomas de H3N2?

  • Fiebre
  • Congestión nasal
  • Dolor muscular
  • Escalofríos
  • Fatiga

Aunque los síntomas son muy parecidos a los de la influenza, el virus H3N2 afecta de manera agresiva a las personas más vulnerables como menores de edad y adultos mayores.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad.  Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Tags relacionados
Puebla

LO MÁS VISTO