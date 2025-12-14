Forma sencilla de activar los datos biométricos en tu banco para retirar o depositar dinero en 2026

¿Ya activaste los datos biométricos en la app de tu banco? Es importante que sepas que en 2026 se vienen cambios importantes para los tarjetahabientes, pues además del Monto Transaccional del Usuario (MTU), también habrá requisitos específicos para quienes deseen realizar un depósito o retiro de $140,000 pesos o más . Te contamos los detalles.

5 datos que debes de saber del MTU

Requisitos para hacer un depósito o retiro en 2026

Según lo informado por la Asociación de Bancos de México (ABM), a ´partir del 1 de julio de 2026, cualquier cliente que quiera realizar una transacción por 140,000 pesos o más deberá de cumplir con estos requisitos específicos:

Presentar una identificación oficial vigente

Proporcionar al menos un dato biométrico

Al igual que el MTU , el objetivo es reducir y combatir los fraudes y actividades ilícitas que pueden provocar el robo de tu dinero y tus datos bancarios.

¿Cómo activar los datos biométricos en la app bancaria?

Para presentar tus datos biométricos en el banco puedes hacerlo desde tu app bancaria. Aunque también puedes acudir a la sucursal bancaria más cercana a tu domicilio, para que un ejecutivo te ayude con el proceso. Los datos biométricos que puedes aportar son tus huellas dactilares y/o el reconocimiento facial. Para activar tus datos biométricos desde el celular, sigue estos sencillos pasos:

Entra a tu perfil y busca la sección de Ajustes , dentro de la app

, dentro de la app Ubica la sección de "Seguridad" , ve a "Ajustes de Seguridad " o "Métodos de acceso"

, ve a " o Activa del "ID Biométrico" , "Identificación biométrica" o "huella digital", siguiendo las instrucciones en pantalla

, "Identificación biométrica" o "huella digital", siguiendo las instrucciones en pantalla Autoriza el acceso. Aquí deberás dar tu consentimiento, y debes verificar la contraseña o el código para que se guarde la configuración

o el código para que se guarde la configuración Si no logras realizar el proceso satisfactoriamente, acude a tu banco para que te apoye un ejecutivo.

¿Cómo presentar un dato biométrico en el banco?

Acude a una sucursal de tu banco con tu celular y con tu documentación como tu identificación oficial y tu CURP.

El ejecutivo del banco te guiará en el proceso.

El banco comparará los datos biométricos

Recuerda que en 2026, los datos biométricos cobran gran relevancia, debido a que se convierten en una herramienta que puede proteger con mayor efectividad tu dinero.

