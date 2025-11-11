¡Nos seguiremos congelando! Masa de AIRE ÁRTICO causará heladas antes de que entre el Frente Frío 14 a México

¡El frío no da tregua! Esta semana las temperaturas bajas sorprendieron a los mexicanos en varias entidades de la República, en la Ciudad de México (CDMX), los capitalinos tuvieron que sacar chamarras, abrigos, guantes y gorros, pues las mañanas comenzaron con temperaturas de 1 a 3°C, debido a la masa de aire ártico.

No obstante, en zonas serranas de entidades del norte los termómetros han bajado varios grados bajo cero; sin embargo, esto solo es el principio de la temporada invernal que promete heladas de hasta -15 °C. Te contamos los detalles.

¿Qué es la masa de aire ártico y cuándo se va de México?

Según el Servicio Meteorológico Nacional de EUA, una masa de aire ártico es un fenómeno climatológico, que adquiere las características, temperatura y humedad, de la zona sobre la que se origina. En este caso, la masa de aire ártico que se encuentra sobre la República mexicana, es una gran extensión de aire que se origina en la región ártica, cerca del Polo Norte.

Según el SMN, la masa de aire ártico asociada al Frente Frío 13 mantendrá ambiente frío a muy frío en la mayor parte de la República Mexicana, a excepción del noroeste y occidente del país. Este frente frío saldrán del territorio nacional hacia el Caribe, mientras que su masa de aire ártico asociada modificará sus características térmicas en el transcurso del miércoles 12 de noviembre. Por lo que habrá un ascenso gradual de las temperaturas en el país.

¡México será un congelador! El Frente Frío 14 traerá temperaturas de -15 grados

Aunque se sentirá un leve aumento de temperatura, la llegada del Frente Frío 14 obligará a los mexicanos a volver a sacar los abrigos, a partir de ese mismo miércoles 12 de noviembre y afectará principalmente a los estados del noreste, norte y sureste de México.

Las entidades que se convertirán en un congelador durante la madrugada del domingo 16 de noviembre son: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

