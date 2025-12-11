inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Breaking News

Taxi en llamas sobre la carretera México-Toluca tras transportar pirotecnia

Sube el precio de la canasta básica; el costo de vida en la ciudad aumenta más de mil pesos

El INEGI reveló que el precio de los alimentos y productos subió por la inflación y con ello el costo de la canasta básica incrementó.

Precio de la canasta básica en México
Sube el precio de la canasta básica en México|Getty Images
Notas,
México

Escrito por: Itandehui Cervantes

Comprar la canasta básica se ha vuelto más caro pues varios productos y alimentos subieron de precio por cuarto mes consecutivo, así lo dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Suscríbete a nuestro canal de Telegram  y lleva la información en tus manos.

Sube precio de la canasta básica

De acuerdo con la información del INEGI , la canasta básica alimentaria subió 4.4% en las ciudades y 3.1% en el campo; mientras que la inflación se ubicó en 3.8%. Así que en zonas urbanas la canasta básica tiene un precio de 4 mil 809 pesos y en zonas rurales de 3 mil 447 pesos.

El cambio en la zona rural se ubicó por debajo de la inflación general anual y en la urbana la superó. Las Líneas de Pobreza disminuyeron 2.5 puntos porcentuales en el ámbito rural y 1.6 en el urbano.

¿Qué productos de la canasta básica se encarecieron?

El aumento de la pobreza en las zonas rurales se debe al aumento en los costos de alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar (7.6(; bistec de res (18.8), carne molida de res (17.5).

También la leche pasteurizada registró un aumento anual (8.9) y el bistec 18.8) y el transporte público (10.7) y cuidados personales (13), educación, cultura y recreación (9.5).

La canasta básica es un grupo de productos que deben aportar los mínimos para la nutrición esencial de un individuo y los productos que la conforman son los siguientes:

  • Aceite vegetal comestible
  • Arroz en grano
  • Atún en hojuela (máximo 5% soya)
  • Azúcar estándar
  • Carne de res
  • Cebolla blanca
  • Chile jalapeño
  • Carne de cerdo
  • Frijol negro
  • Huevo de gallina
  • Jabón de tocador
  • Jitomate saladet
  • Leche de vaca
  • Limón
  • Manzana
  • Piña
  • Pan blanco de caja
  • Papa blanca
  • Papel higiénico
  • Pasta para sopa
  • Carne de pollo
  • Sardina en tomate en lata
  • Tortilla de maíz de supermercado
  • Zanahoria

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Tags relacionados
Economía

LO MÁS VISTO