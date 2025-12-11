Sube el precio de la canasta básica; el costo de vida en la ciudad aumenta más de mil pesos
El INEGI reveló que el precio de los alimentos y productos subió por la inflación y con ello el costo de la canasta básica incrementó.
Comprar la canasta básica se ha vuelto más caro pues varios productos y alimentos subieron de precio por cuarto mes consecutivo, así lo dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Sube precio de la canasta básica
De acuerdo con la información del INEGI , la canasta básica alimentaria subió 4.4% en las ciudades y 3.1% en el campo; mientras que la inflación se ubicó en 3.8%. Así que en zonas urbanas la canasta básica tiene un precio de 4 mil 809 pesos y en zonas rurales de 3 mil 447 pesos.
El cambio en la zona rural se ubicó por debajo de la inflación general anual y en la urbana la superó. Las Líneas de Pobreza disminuyeron 2.5 puntos porcentuales en el ámbito rural y 1.6 en el urbano.
¿Qué productos de la canasta básica se encarecieron?
El aumento de la pobreza en las zonas rurales se debe al aumento en los costos de alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar (7.6(; bistec de res (18.8), carne molida de res (17.5).
También la leche pasteurizada registró un aumento anual (8.9) y el bistec 18.8) y el transporte público (10.7) y cuidados personales (13), educación, cultura y recreación (9.5).
En noviembre 2025, el valor de las Líneas de Pobreza Extrema por Ingresos #LPEI (necesario para cubrir el costo de la canasta alimentaria) fue de $1,854.63 para el ámbito rural y $2,462.71 para el urbano.— INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) December 11, 2025
Por su parte, el valor de las Líneas de Pobreza por Ingresos #LPI… pic.twitter.com/zFf4RINdbn
La canasta básica es un grupo de productos que deben aportar los mínimos para la nutrición esencial de un individuo y los productos que la conforman son los siguientes:
- Aceite vegetal comestible
- Arroz en grano
- Atún en hojuela (máximo 5% soya)
- Azúcar estándar
- Carne de res
- Cebolla blanca
- Chile jalapeño
- Carne de cerdo
- Frijol negro
- Huevo de gallina
- Jabón de tocador
- Jitomate saladet
- Leche de vaca
- Limón
- Manzana
- Piña
- Pan blanco de caja
- Papa blanca
- Papel higiénico
- Pasta para sopa
- Carne de pollo
- Sardina en tomate en lata
- Tortilla de maíz de supermercado
- Zanahoria
