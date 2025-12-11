Sube el precio de la canasta básica; el costo de vida en la ciudad aumenta más de mil pesos

Comprar la canasta básica se ha vuelto más caro pues varios productos y alimentos subieron de precio por cuarto mes consecutivo, así lo dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Sube precio de la canasta básica

De acuerdo con la información del INEGI , la canasta básica alimentaria subió 4.4% en las ciudades y 3.1% en el campo; mientras que la inflación se ubicó en 3.8%. Así que en zonas urbanas la canasta básica tiene un precio de 4 mil 809 pesos y en zonas rurales de 3 mil 447 pesos.

El cambio en la zona rural se ubicó por debajo de la inflación general anual y en la urbana la superó. Las Líneas de Pobreza disminuyeron 2.5 puntos porcentuales en el ámbito rural y 1.6 en el urbano.

¿Qué productos de la canasta básica se encarecieron?

El aumento de la pobreza en las zonas rurales se debe al aumento en los costos de alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar (7.6(; bistec de res (18.8), carne molida de res (17.5).

También la leche pasteurizada registró un aumento anual (8.9) y el bistec 18.8) y el transporte público (10.7) y cuidados personales (13), educación, cultura y recreación (9.5).

En noviembre 2025, el valor de las Líneas de Pobreza Extrema por Ingresos #LPEI (necesario para cubrir el costo de la canasta alimentaria) fue de $1,854.63 para el ámbito rural y $2,462.71 para el urbano.



Por su parte, el valor de las Líneas de Pobreza por Ingresos #LPI… pic.twitter.com/zFf4RINdbn — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) December 11, 2025

La canasta básica es un grupo de productos que deben aportar los mínimos para la nutrición esencial de un individuo y los productos que la conforman son los siguientes:

Aceite vegetal comestible

Arroz en grano

Atún en hojuela (máximo 5% soya)

Azúcar estándar

Carne de res

Cebolla blanca

Chile jalapeño

Carne de cerdo

Frijol negro

Huevo de gallina

Jabón de tocador

Jitomate saladet

Leche de vaca

Limón

Manzana

Piña

Pan blanco de caja

Papa blanca

Papel higiénico

Pasta para sopa

Carne de pollo

Sardina en tomate en lata

Tortilla de maíz de supermercado

Zanahoria

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.