¡Siguen subiendo los precios! Jitomate y chile los más caros por la inflación

Cada quincena, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) da a conocer el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) para conocer qué productos y servicios subieron de precio y de acuerdo con el último reporte, la inflación anual incrementó al ubicarse en 3.80%.

¿Cómo se ubica la inflación en México?

Según el informe del INEGI , el índice de precios subyacente que excluye bienes y servicios con precios más volátiles incrementó 0.19%. Mientras que el índice de precios no subyacente creció 2.28%, dentro de este, los precios de frutas y verduras subieron 3.49% y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno 2.97%.

Alimentos y productos que subieron de precio

Se registró una variación en los precios de los servicios y productos en México, estos se encarecieron:

Chile serrano: 24.76%

Electricidad: 20.70%

Calabacita: 17.05

Jitomate: 14.34%

Servicios profesionales: 10.93%

Colectivo: 4.90%

Productos para el cabello: 2.00%

Loncherías, fondas, torterías y taquerías: 0.82%

Restaurantes y similares: 0.70%

Vivienda propia: 0.23%

¿Qué alimentos bajaron de precio por la inflación?

Por otro lado, los productos que bajaron de precio son:

Limón: -7.46%

Aguacate: -7.28%

Ron: -5.43%

Vino de mesa: -4.29%

Naranja: -3.97%

Papa y otros tubérculos:-3.68%

Plátanos: -2.93%

Tequila: -2.65%

Pantalones para hombre: -1.75%

Frijol: -1.28%

En noviembre 2025, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC se ubicó en 142.645 y representó un aumento de 0.66% respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general anual fue de 3.80%.



Por componente, la inflación anual fue la siguiente:

▪️4.43%… pic.twitter.com/Fbfxbw3I8s — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) December 9, 2025

Las ciudades en las que el INPC alcanzó mayores variaciones fueron:

Esperanza, Sonora

Hermosillo, Sonora

Huatabampo, Sonora

Culiacán, Sinaloa

Mexicali, Baja California

Las Paz, Baja California Sur

Matamoros, Tamaulipas

Toluca, México

Atlacomulco, México

Izúcar de Matamoros, Puebla

La inflación es un fenómeno relacionado con el aumento desordenado de los precios y se debe a muchas razones entre las que destacan la demanda de un producto o el aumento en el precio de las materias primas. Esto afecta en el poder adquisitivo de las personas y las inversiones corren el riesgo de perder valor debido a la volatilidad.

