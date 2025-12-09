inklusion.png Sitio accesible
¡Siguen subiendo los precios! Jitomate y chile los más caros por la inflación

El INPC es una medida de cambio promedio en los precios de los productos que forman parte de la canasta y estos son los alimentos que se encarecieron por la inflación.

México
Escrito por: Itandehui Cervantes

Cada quincena, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) da a conocer el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) para conocer qué productos y servicios subieron de precio y de acuerdo con el último reporte, la inflación anual incrementó al ubicarse en 3.80%.

¿Cómo se ubica la inflación en México?

Según el informe del INEGI , el índice de precios subyacente que excluye bienes y servicios con precios más volátiles incrementó 0.19%. Mientras que el índice de precios no subyacente creció 2.28%, dentro de este, los precios de frutas y verduras subieron 3.49% y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno 2.97%.

Alimentos y productos que subieron de precio

Se registró una variación en los precios de los servicios y productos en México, estos se encarecieron:

  • Chile serrano: 24.76%
  • Electricidad: 20.70%
  • Calabacita: 17.05
  • Jitomate: 14.34%
  • Servicios profesionales: 10.93%
  • Colectivo: 4.90%
  • Productos para el cabello: 2.00%
  • Loncherías, fondas, torterías y taquerías: 0.82%
  • Restaurantes y similares: 0.70%
  • Vivienda propia: 0.23%

¿Qué alimentos bajaron de precio por la inflación?

Por otro lado, los productos que bajaron de precio son:

  • Limón: -7.46%
  • Aguacate: -7.28%
  • Ron: -5.43%
  • Vino de mesa: -4.29%
  • Naranja: -3.97%
  • Papa y otros tubérculos:-3.68%
  • Plátanos: -2.93%
  • Tequila: -2.65%
  • Pantalones para hombre: -1.75%
  • Frijol: -1.28%

Las ciudades en las que el INPC alcanzó mayores variaciones fueron:

  • Esperanza, Sonora
  • Hermosillo, Sonora
  • Huatabampo, Sonora
  • Culiacán, Sinaloa
  • Mexicali, Baja California
  • Las Paz, Baja California Sur
  • Matamoros, Tamaulipas
  • Toluca, México
  • Atlacomulco, México
  • Izúcar de Matamoros, Puebla

La inflación es un fenómeno relacionado con el aumento desordenado de los precios y se debe a muchas razones entre las que destacan la demanda de un producto o el aumento en el precio de las materias primas. Esto afecta en el poder adquisitivo de las personas y las inversiones corren el riesgo de perder valor debido a la volatilidad.

Economía

