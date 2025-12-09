¡Siguen subiendo los precios! Jitomate y chile los más caros por la inflación
El INPC es una medida de cambio promedio en los precios de los productos que forman parte de la canasta y estos son los alimentos que se encarecieron por la inflación.
Cada quincena, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) da a conocer el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) para conocer qué productos y servicios subieron de precio y de acuerdo con el último reporte, la inflación anual incrementó al ubicarse en 3.80%.
¿Cómo se ubica la inflación en México?
Según el informe del INEGI , el índice de precios subyacente que excluye bienes y servicios con precios más volátiles incrementó 0.19%. Mientras que el índice de precios no subyacente creció 2.28%, dentro de este, los precios de frutas y verduras subieron 3.49% y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno 2.97%.
Alimentos y productos que subieron de precio
Se registró una variación en los precios de los servicios y productos en México, estos se encarecieron:
- Chile serrano: 24.76%
- Electricidad: 20.70%
- Calabacita: 17.05
- Jitomate: 14.34%
- Servicios profesionales: 10.93%
- Colectivo: 4.90%
- Productos para el cabello: 2.00%
- Loncherías, fondas, torterías y taquerías: 0.82%
- Restaurantes y similares: 0.70%
- Vivienda propia: 0.23%
¿Qué alimentos bajaron de precio por la inflación?
Por otro lado, los productos que bajaron de precio son:
- Limón: -7.46%
- Aguacate: -7.28%
- Ron: -5.43%
- Vino de mesa: -4.29%
- Naranja: -3.97%
- Papa y otros tubérculos:-3.68%
- Plátanos: -2.93%
- Tequila: -2.65%
- Pantalones para hombre: -1.75%
- Frijol: -1.28%
En noviembre 2025, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC se ubicó en 142.645 y representó un aumento de 0.66% respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general anual fue de 3.80%.
Por componente, la inflación anual fue la siguiente:
▪️4.43%… pic.twitter.com/Fbfxbw3I8s
Las ciudades en las que el INPC alcanzó mayores variaciones fueron:
- Esperanza, Sonora
- Hermosillo, Sonora
- Huatabampo, Sonora
- Culiacán, Sinaloa
- Mexicali, Baja California
- Las Paz, Baja California Sur
- Matamoros, Tamaulipas
- Toluca, México
- Atlacomulco, México
- Izúcar de Matamoros, Puebla
La inflación es un fenómeno relacionado con el aumento desordenado de los precios y se debe a muchas razones entre las que destacan la demanda de un producto o el aumento en el precio de las materias primas. Esto afecta en el poder adquisitivo de las personas y las inversiones corren el riesgo de perder valor debido a la volatilidad.
