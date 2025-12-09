Diputados prohíben venta de vapeadores en México; penas de hasta 8 años de prisión

La Cámara de Diputados aprobó en lo general una reforma a la Ley General de Salud, en donde se contempla la prohibición total la venta de vapeadores y cigarrillos electrónicos, así como de toda publicidad relacionada con ellos, a pesar de las enormes críticas de la oposición a dicha medida.

El dictamen con la reforma fue aprobado con 324 votos a favor, 129 en contra y 0 abstenciones. De acuerdo con el bloque mayoritario de Morena, la medida solamente penalizará a las personas que los vendan con fines de lucro y no a los consumidores individuales.

Entre cuestionamientos, aprueban reformas a la Ley General de Salud

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó las reformas que prohibirán la venta de los cigarros electrónicos y los vapeadores , con multas de hasta 226 mil pesos y prisión de hasta 8 años a quienes no respeten el ordenamiento.

De acuerdo con el presidente de la Comisión de Salud, Pedro Zento Santaella, aseguró que el propósito de la reforma es "proteger a la niñez y juventud frente a productos nocivos", asegurando que estos productos habían explotado vacíos regulatorios y se aprovecharon para llegar a los niños y adolescentes.

Oposición critica la reforma

La diputada Ana Isabel González criticó que dicha medida establece castigos que son superiores a los aplicados por narcomenudeo. Por su parte, la legisladora de Movimiento Ciudadano, Iraís Reyes, señaló que se trataba de una reforma autoritaria y absurda.

Asimismo, el PAN acusó que prohibir un producto así, solo le abre la puerta a su comercialización ilegal, como una "invitación" al crimen organizado de unir los vapeadores a su lista de productos.

Cámara de Diputados aprobó la prohibición de vapeadores

