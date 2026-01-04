Si estás harto del frío, ¡prepárate! Prevén heladas intensas en el norte y lluvias en el sur

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el clima en México estará marcado por frentes fríos que generan heladas severas en el norte y lluvias en el sur del país este fin de semana de enero.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Las condiciones afectan la movilidad, la salud y la actividad económica, por lo que autoridades piden tomar precauciones ante descensos térmicos, niebla y vientos fuertes.

Temperaturas mínimas y máximas por estados

Las temperaturas mínimas más severas se concentran en zonas montañosas del norte y centro del país. Las sierras de Chihuahua y Durango registran valores de -10 a -5 °C, mientras que Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz se ubican entre -5 y 0 °C, con heladas matutinas.

En contraste, las temperaturas máximas alcanzan 35 a 40 °C en las costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Regiones como Sinaloa, Nayarit, Morelos, suroeste de Puebla, Oaxaca y el Istmo de Tehuantepec registran valores de 30 a 35 °C, lo que refleja la marcada diferencia térmica entre costas y zonas serranas.

Heladas intensas en el norte y centro

Las sierras de Chihuahua y Durango registran temperaturas de hasta -10 °C, con heladas generalizadas. Estados como Coahuila y Nuevo León mantienen ambiente muy frío.

Esto incrementa riesgos de hipotermia, afectaciones agrícolas y accidentes por hielo en carreteras.

Lluvias moderadas en el Pacífico y sureste

Michoacán, Guerrero y Oaxaca presentan lluvias de hasta 25 mm, mientras Veracruz y Chiapas registran precipitaciones aisladas.

Estas lluvias elevan el riesgo de encharcamientos, deslaves y afectaciones en zonas rurales.

Vientos fuertes y oleaje elevado

Rachas de hasta 70 km/h afectan el Istmo de Tehuantepec y el Golfo de California, con oleaje de hasta dos metros.

Esto impacta la navegación menor, actividades pesqueras y zonas costeras vulnerables.

Clima en la Ciudad de México este domingo

La CDMX presentará cielo parcialmente nublado con bruma durante el día. Por la mañana el ambiente será frío, con temperaturas mínimas de 7 a 9 °C, y posibles heladas en zonas altas del sur y poniente de la capital.

Durante la tarde el ambiente se tornará templado, con máximas de 23 a 25 °C, sin probabilidad de lluvia. En Toluca, Edomex, se prevén mínimas de 0 a 2 °C y máximas de 21 a 23 °C.

Recomendaciones y vigilancia oficial

El SMN recomienda abrigarse, evitar transitar con niebla densa y asegurar objetos ante vientos fuertes.

Recomendaciones de Protección Civil para la temporada invernal 2025-2026; frente frío 25 provocará heladas y temperaturas de -10 grados

Las autoridades mantienen monitoreo permanente ante posibles cambios meteorológicos.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.