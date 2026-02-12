Poco a poco regresa el calor; estados con temperaturas de hasta 45 grados para el clima de hoy jueves 12 de febrero

La temporada de calor 2026 en México iniciará formalmente el 20 de marzo, fecha del equinoccio de primavera, que ocurrirá alrededor de las 14:46 horas (tiempo del centro de México). Sin embargo, durante el mediodía de los últimos días, se han sentido altas temperaturas. Te explicamos cómo estará el clima de hoy 12 de febrero para que tomes previsiones.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el frente frío 34 y una vaguada polar se desplazarán lentamente sobre el noroeste de la República Mexicana, en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionarán descenso de temperatura, vientos fuertes, lluvias y chubascos en dicha región, así como posible caída de nieve o aguanieve en la sierra de San Pedro Mártir, BC.

Por otro lado, el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias aisladas en Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

Asimismo un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, mantendrá tiempo estable y ambiente vespertino cálido a caluroso sobre gran parte del territorio nacional, sin embargo, durante la mañana y noche, el ambiente seguirá siendo frío a muy frío sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, con heladas matutinas en zonas altas.

Clima en México: ¿Dónde lloverá hoy?

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Sonora, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

Posible caída de nieve o aguanieve: sierra de San Pedro Mártir, BC.

Calor en México: Estados con altas temperaturas hoy jueves 12 de febrero 2026

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Guerrero (noroeste), Oaxaca (costa e istmo) y Chiapas (oeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos y Puebla (suroeste).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sonora, Sinaloa, Durango, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Estado de México (suroeste), Ciudad de México, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Estados con frío este jueves 12 de febrero

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Oaxaca.

