Denuncian colapso forense en México por fosas comunes y comunes

La crisis forense en México volvió al centro del debate público tras denuncias de colectivos y especialistas que advierten un “desastre” institucional por el manejo de fosas clandestinas y fosas comunes. La acumulación de cuerpos sin identificar en México, la falta de registros actualizados y la escasa coordinación entre fiscalías han encendido las alertas en 2025. Aquí te explicamos por qué este tema preocupa a miles de familias.

Crisis forense en México 2025: miles de cuerpos sin identificar

De acuerdo con activistas y expertos en derechos humanos, el país enfrenta un rezago histórico en la identificación de cadáveres vinculados a casos de personas desaparecidas. La falta de bases de datos unificadas y la saturación de servicios médicos forenses complican la entrega digna de restos a familiares.

La crisis forense en México 2025 no es nueva, pero sí más visible. Organizaciones señalan que existen decenas de miles de muertos y desaparecidos en México, mientras que los servicios forenses rebasan su capacidad operativa.

Especialistas han advertido que muchas fosas comunes no cuentan con procesos adecuados de clasificación genética. Además, en diversas entidades se han localizado fosas clandestinas sin que exista información pública clara sobre cuántos restos han sido plenamente identificados.

“La falta de transparencia impide a las familias saber si su familiar está en una fosa común”, han señalado representantes de colectivos de búsqueda.

Esto es lo que debes saber: sin registros confiables y sin inversión suficiente en peritos, la identificación se retrasa años, afectando el derecho a la verdad.

Fosas clandestinas y falta de transparencia: ¿qué está pasando?

Uno de los principales reclamos es la opacidad en el manejo de información sobre cuerpos sin identificar en México. Expertos piden:

Actualización de bases de datos nacionales

Cruce obligatorio de perfiles genéticos

Informes públicos periódicos

Mayor presupuesto a servicios periciales

Si planeas participar en colectivos de búsqueda o solicitar información oficial, es importante revisar los canales de transparencia de cada fiscalía estatal.

