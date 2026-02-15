¿No se activará la Fase 1 de Contingencia Ambiental? Así estará el clima de hoy por fenómenos meteorológicos

Para el clima de hoy el frente frío 34 y la vaguada polar se alejan del país, pero la masa de aire frío cubrirá gran parte de México. Se prevén lluvias e intervalos de chubascos en el oriente y sureste, con vientos fuertes: 60-80 km/h en Veracruz, Oaxaca y Chiapas, y 40-60 km/h en Tamaulipas; además de un refrescamiento de la temperatura en el norte, noreste, oriente y centro de México.

El anticiclón en niveles medios mantendrá escasa probabilidad de lluvia en otras regiones, con ambiente cálido en el día y frío por la mañana y noche en la Mesa del Norte y Mesa Central.

Por estas condiciones, podría no activarse la Fase 1 de Contingencia Ambiental en el Valle de México, por lo que la población podrá realizar sus actividades con normalidad, aunque se recomienda mantenerse atentos a los pronósticos.

¿Dónde lloverá hoy?

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Puebla (Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Totonaca, Nautla, Capital, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca y Chiapas.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Tabasco.

Calor en México: Estados con máximas temperaturas hoy domingo 15 de febrero

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Michoacán y Guerrero (noroeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca (istmo), Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Estado de México (suroeste), Veracruz y Tabasco.

Frío hoy 15 de febrero de 2026

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Hidalgo y Estado de México.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

