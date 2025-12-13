Accidente de autobús en Tlanchinol, Hidalgo, deja cinco muertos y más de 20 heridos
El autobús en Tlanchinol viajaba de Pachuca a Huejutla cuando se accidentó de madrugada. El rescate fue complejo por la zona serrana.
La madrugada del sábado 13 de diciembre, un autobús en Tlanchinol, Hidalgo, sufrió un accidente grave al salirse de la carretera federal México-Tampico y caer a un barranco. El siniestro ocurrió alrededor de las 3:00 horas, a la altura del kilómetro 181, cerca de la comunidad de Santa María.
El saldo preliminar reporta cinco personas fallecidas y más de 20 heridas. La unidad, de la línea Futura, cubría la ruta Pachuca–Huejutla. Autoridades continúan actualizando la información conforme avanzan los peritajes.
¿Cómo ocurrió el accidente?
El conductor perdió el control en un tramo serrano y sinuoso, lo que provocó la caída del vehículo. El impacto dejó la unidad severamente dañada.
Este tipo de tramos exige manejo cuidadoso, sobre todo de noche, lo que refuerza la importancia de protocolos de seguridad vial.
Estado de los heridos
Los lesionados presentaron fracturas, golpes y crisis nerviosas. Hay adultos mayores, jóvenes y al menos un menor de edad.
Fueron trasladados a hospitales cercanos, donde algunos permanecen bajo observación médica especializada:
- Raúl Hernández Hernández, 37 años – Ohuatipa, Xochiatipan
- Yedic Ramírez Hernández, 61 años – CDMX
- Adanelly Cruz Hernández, 32 años – San Felipe Orizatlán
- Brígido Antonio Redondo, 30 años – Huazalingo
- Esbeydy Trinidad Ramírez, 32 años – Huejutla de Reyes
- Jesús Guadalupe Rodríguez Morales, 23 años – Chicontepec, Veracruz
- Eulalio Flores Santos, 38 años – Huejutla de Reyes
- José Eduardo Hernández Hernández, 19 años – Tecomate, Platón Sánchez, Veracruz
- José Hernández Hernández, 27 años – Huejutla de Reyes
- Filemón Martínez Hernández, 56 años – Temazcatitla, Huejutla
- Catalina Hernández Hilario, 49 años – San Pedro Huazalingo
- Miguel Marcelo Hernández, 16 años – San Pedro Huazalingo
- Esteban García del Ángel – Texcoco, Edomex
- José Manuel Hernández Hernández – Pahuatlán
- Maximina Hernández Bautista – Huejutla
- María Gregorio Francisco Hernández – CDMX
- Bertha Beltrán Hernández – Huejutla
- Abraham Mateo Hernández Castillo, 8 años – CDMX
- Lorena Villarreal Pérez – Pachuca / Huejutla
- Samir Uraga Irepan – CDMX
Respuesta de emergencia
Cruz Roja, Bomberos, Guardia Nacional y Protección Civil acudieron al sitio. El acceso complicado retrasó las labores.
La coordinación permitió rescatar a pasajeros atrapados y recuperar los cuerpos tras varias horas de trabajo.
Investigación y riesgos de la vía
Las autoridades analizan exceso de velocidad, fallas mecánicas y condiciones del camino.
La México-Tampico es conocida por su peligrosidad en la Huasteca, lo que reabre el debate sobre seguridad carretera.
