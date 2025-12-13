Accidente de autobús en Tlanchinol, Hidalgo, deja cinco muertos y más de 20 heridos

La madrugada del sábado 13 de diciembre, un autobús en Tlanchinol, Hidalgo, sufrió un accidente grave al salirse de la carretera federal México-Tampico y caer a un barranco. El siniestro ocurrió alrededor de las 3:00 horas, a la altura del kilómetro 181, cerca de la comunidad de Santa María.

El saldo preliminar reporta cinco personas fallecidas y más de 20 heridas. La unidad, de la línea Futura, cubría la ruta Pachuca–Huejutla. Autoridades continúan actualizando la información conforme avanzan los peritajes.

¿Cómo ocurrió el accidente?

El conductor perdió el control en un tramo serrano y sinuoso, lo que provocó la caída del vehículo. El impacto dejó la unidad severamente dañada.

Este tipo de tramos exige manejo cuidadoso, sobre todo de noche, lo que refuerza la importancia de protocolos de seguridad vial.

Estado de los heridos

Los lesionados presentaron fracturas, golpes y crisis nerviosas. Hay adultos mayores, jóvenes y al menos un menor de edad.

Fueron trasladados a hospitales cercanos, donde algunos permanecen bajo observación médica especializada:



Raúl Hernández Hernández, 37 años – Ohuatipa, Xochiatipan

Yedic Ramírez Hernández, 61 años – CDMX

Adanelly Cruz Hernández, 32 años – San Felipe Orizatlán

Brígido Antonio Redondo, 30 años – Huazalingo

Esbeydy Trinidad Ramírez, 32 años – Huejutla de Reyes

Jesús Guadalupe Rodríguez Morales, 23 años – Chicontepec, Veracruz

Eulalio Flores Santos, 38 años – Huejutla de Reyes

José Eduardo Hernández Hernández, 19 años – Tecomate, Platón Sánchez, Veracruz

José Hernández Hernández, 27 años – Huejutla de Reyes

Filemón Martínez Hernández, 56 años – Temazcatitla, Huejutla

Catalina Hernández Hilario, 49 años – San Pedro Huazalingo

Miguel Marcelo Hernández, 16 años – San Pedro Huazalingo

Esteban García del Ángel – Texcoco, Edomex

José Manuel Hernández Hernández – Pahuatlán

Maximina Hernández Bautista – Huejutla

María Gregorio Francisco Hernández – CDMX

Bertha Beltrán Hernández – Huejutla

Abraham Mateo Hernández Castillo, 8 años – CDMX

Lorena Villarreal Pérez – Pachuca / Huejutla

Samir Uraga Irepan – CDMX

Respuesta de emergencia

Cruz Roja, Bomberos, Guardia Nacional y Protección Civil acudieron al sitio. El acceso complicado retrasó las labores.

La coordinación permitió rescatar a pasajeros atrapados y recuperar los cuerpos tras varias horas de trabajo.

Investigación y riesgos de la vía

Las autoridades analizan exceso de velocidad, fallas mecánicas y condiciones del camino.

La México-Tampico es conocida por su peligrosidad en la Huasteca, lo que reabre el debate sobre seguridad carretera.

