Precio del huevo supera la barrera de los 40 pesos por kilo en CDMX, Edomex y NL

Como cada semana el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) dio a conocer en cuánto estará el precio del huevo en los diferentes mercados y centrales de abasto del país, destacando que en entidades como la Ciudad de México (CDMX), el Estado de México (Edomex) y Nuevo León (NL), el costo superará los 40 pesos por kilo.

Por otro lado, informó que en Aguascalientes, Baja California, Campeche y Coahuila, tendrán un precio promedio de entre los 30 y 38 pesos por kilo, esto dependiendo de la zona en la que se busque adquirir el producto esencial en la canasta básica de los mexicanos.

Precio del huevo en CDMX

De acuerdo con el informe del SNIIM, en la Ciudad de México el precio del huevo rondará entre los 26.90 y los 43.50 pesos por kilo, esto en el producto blanco que se venda en la Central de Abasto de la alcaldía Iztapalapa.

En cuanto al huevo rojo, se mencionó que el costo rondará entre los 39.90 y los 43.90 pesos por kilo a lo largo de la próxima semana en la Central de Abasto antes mencionada.

¿A cuánto se vende el kilo de huevo en el Edomex?

Debido a que en el Estado de México se cuentan con dos principales centrales de abasto, el SNIIM señaló que el precio del huevo variará dependiendo del municipio y establecimiento en el que se busque adquirir el producto. El costo será el siguiente:

Central de Abasto de Ecatepec: 29.50 pesos el kilo en precio mínimo y 30.00 el costo máximo

Central de Abasto de Toluca: 44.50 pesos el precio mínimo y 45.00 el costo máximo

Precio del huevo en Nuevo León

Dentro de la Central y los mercados de Abasto que se encuentran en los municipios de Guadalupe, San Nicolás de los Garza y Santa Catarina, el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados colocó los siguientes precios promedio:

Central de Abasto de Guadalupe: 34.00 pesos el precio mínimo y 46.90 el máximo

Mercado de Abasto “Estrella” de San Nicolás de los Garza: 30.00 pesos el precio mínimo y 46.90 el máximo

Mercado de Abasto de Santa Catarina: 39.30 pesos el precio mínimo y 46.90 el máximo

¿Dónde ver el precio del huevo por estado en México?

Si quieres conocer el precio del huevo en todos y cada uno de los mercados o centrales de abasto de la República Mexicana, te sugerimos ingresar al siguiente enlace oficial del SNIIM, en el cual se desplegará la plataforma para conocer los costos en el mercado nacional.

