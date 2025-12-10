Días que se puede circular con el permiso provisional sin tener placas en carreteras

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes ( SICT ) del Gobierno de México, autorizó el uso del permiso provisional a las unidades de autotransportes federales para circular sin placas ni engomado en el país, esto bajo algunas condiciones de uso para las y los conductores.

Fue a través de un comunicado emitido por las mismas autoridades de nuestro país, que se señaló que la disposición entró en vigor desde el pasado 8 de octubre y se mantendrá vigente solo por 180 días a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

¿Hasta cuándo estarán activos los permisos provisionales?

Tomando en cuenta el decreto de los 180 días en los que se permitirá no contar con las placas y engomados correspondientes, será hasta la primera semana de abril del próximo 2026 que dejará de ser efectivo el permiso provisional de cada uno de los conductores de autotransportes federales.

Por medio de un comunicado emitido por el Gobierno de México, se señaló que la medida aplica únicamente para los vehículos permisionarios del servicio de autotransporte federal en sus diversas modalidades, servicios auxiliares y transporte privado.

Es importante señalar que se mencionó que el objetivo de esta medida es garantizar la certeza jurídica y el control administrativo en el sector, esto según con lo mencionado en la publicación del DOF.

¿Qué dicen los permisos provisionales para autotransportes federales?

De acuerdo con la Dirección General de Autotransporte Federal de la SICT, el permiso provisional deberá portarse en un lugar visible, además de que deberá contar con el número de identificación vehícular asignado, así como un código QR con la información de la tarjeta de circulación.

Los permisionarios podrán hacer uso del llamado “balizamiento” como medida complementaria para la identificación de las unidades que circulen por las carreteras federales en México.

