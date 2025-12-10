Clima hoy 10 de diciembre en México; lluvias de hasta 50 mm en cuatro estados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del agua (Conagua) informó que para el clima de hoy el frente frío número 19 con características de estacionario sobre la península de Yucatán, originará chubascos con lluvias puntuales fuertes en Chiapas (este), Quintana Roo, Campeche (este) y Yucatán (este); además de viento de componente norte de fuerte a muy fuerte en el istmo y golfo de Tehuantepec.

Por otra parte, canales de baja presión, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán lluvias e intervalos de chubascos en zonas del occidente, centro, oriente, sur y sureste del territorio nacional.

Se observa la aproximación de un nuevo frente frío a la frontera noreste del territorio mexicano originando rachas de viento de 30 a 50 km/h en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Estados donde hará frío hoy miércoles

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California, Sonora, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Estados donde lloverá hoy

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chiapas (este), Campeche (este), Yucatán (este) y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Michoacán, Guerrero, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla (regiones Valle Serdán, Valle de Atlixco-Matamoros, Angelópolis, Tehuacán-Sierra Negra y Mixteca), Veracruz (regiones Capital, Las Montañas y Olmeca), Oaxaca y Tabasco.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Jalisco, Colima, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Morelos.

¿Dónde hará calor en México hoy miércoles 9 de noviembre 2025?

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (costa).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla (suroeste), Morelos, Campeche y Yucatán.

