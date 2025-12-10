Desaparecen una madre y sus cinco hijos en Chilpancingo, Guerrero

La desaparición de Zenaida García Vivar y de sus cinco hijos en Chilpancingo, Guerrero generó una movilización estatal desde el pasado sábado 6 de diciembre. La mujer, de 33 años, y los menores salieron de su domicilio y no se supo más de ellos. La familia fue vista por última vez en la capital guerrerense, lo que detonó la activación inmediata de protocolos de protección.

El Gobierno del Estado lanzó la Alerta Violeta y el Protocolo Alba el pasado martes 9 de diciembre. Las autoridades consideran que los seis integrantes podrían estar en una situación de riesgo, por lo que solicitan apoyo de la ciudadanía.

¿Quiénes son las personas desaparecidas?

La ficha oficial describe a Zenaida García Vivar como una mujer de 1.58 metros, tez blanca, complexión delgada y cabello negro lacio. Presenta cicatrices leves de varicela y un lunar en la mejilla izquierda. Vestía blusa blanca y pantalón de mezclilla azul al momento de su desaparición.

Los cinco menores fueron identificados únicamente por sus iniciales para proteger su identidad: J. D. I. G., R. I. G., E. I. G., M. I. G. y V. I. G. Se trata de tres niños y dos niñas. Las edades no se han hecho públicas.

Acciones de búsqueda y protocolos activados

La Fiscalía General del Estado, policías municipales, Guardia Nacional y dependencias federales recibieron la ficha de búsqueda. El operativo se concentra en zonas urbanas, colonias periféricas y rutas de salida de Chilpancingo, Guerrero.

El Protocolo Alba se activó por tratarse de una mujer en posible situación de violencia, mientras que la Alerta Violeta se desplegó para reforzar rastreos y la difusión del caso. Ambos mecanismos permiten coordinar instituciones y acelerar la recepción de reportes ciudadanos.

¿Cómo puede ayudar la población?

Cualquier información sobre el paradero de Zenaida o sus hijos puede reportarse al 911 o directamente a la Fiscalía estatal. Las llamadas son anónimas y confidenciales. La difusión de la ficha también ayuda a ampliar el alcance del operativo.

Las autoridades reiteran que incluso datos aparentemente menores pueden ser clave para localizarlos.

