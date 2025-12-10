Tras 180 años, la representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa es declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO

La Organización de las Naciones Unidas para Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) declaró a la Pasión de Cristo en Iztapalapa como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por su creatividad humana y ayudar a la labor de cohesión social.

La famosa Representación en Iztapalapa fue reconocida por permitir la participación de pobladores de ocho barrios tradicionales, contribuyendo al ejercicio de los derechos culturales.

¿Por cuántos años se ha realizado la Pasión de Cristo en Iztapalapa?

La UNESCO aplaude que por 180 años se ha transmitido el conocimiento simbólico, histórico, espiritual y artesanal a través de la Representación, la cual congrega cada año a millones de personas.

Tras el anuncio se implementarán las medidas de salvaguardia presentadas en la candidatura y se deberá apoyar a fortalecer su organización comunitaria, la preservación de su colección histórica, así como su sostenibilidad.

¿Cuántas personas asistieron a la representación este 2025?

Según el Comité Organizador de Semana Santa en Iztapalapa, en 2025 más de 1 millón de personas asistieron a las diversas representaciones de Semana Santa , es decir desde el Domingo de Ramos hasta el Viernes Santo.

Por su parte, la alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez Ruiz, este 2025 la representación concluyó con saldo blanco tras la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en el Cerro de la Estrella.

