Habrá descuentos hasta del 50% en el pago del predial en Querétaro

En Querétaro se aprobó por unanimidad el programa Tu Ciudad Contigo 2026 que tiene como objetivo otorgar descuentos significativos en el pago del predial a la población en situación vulnerable.

Descuentos en el pago del predial

Durante una sesión ordinaria del H. Ayuntamiento de Corregidora se aprobó que adultos mayores, pensionados, jubilados, personas con discapacidad y padres solteros tendrán descuentos en el pago del predial.

Con ello se busca apoyar directamente la economía de las familias que más lo necesitan e incentivar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Los beneficios serán de hasta 50% de descuento sobre el impuesto del predial y el apoyo se determinará con base en una evaluación que considera los ingresos mensuales de la persona que lo solicita.

¿Cómo aplicar para el descuento?

Según la información, las solicitudes se comenzarán a recibir el 1 de enero y concluirán hasta el 30 de septiembre de 2026, por lo que habrá tiempo suficiente para todas las personas.

El impuesto al predial es una aportación económica que los propietarios de una vivienda deben pagar anualmente a sus gobiernos municipales. Este impuesto debe pagarse durante el primer bimestre del año.

Actualmente se puede pagar el predial a meses sin intereses y obtener descuentos al realizar pagos anticipados. El impuesto se calcula por el tipo de inmueble, tamaño de la superficie, edad del inmueble, ubicación y valor de la construcción.

El objetivo del impuesto predial es financiar diversos proyectos como por ejemplo:

Construcción y reparación de carreteras

Creación y acondicionamiento de parques

Instalación de alumbrado público

Ampliación de sistemas de luz

Remodelación de inmuebles históricos

Creación y difusión de programas de ayuda

Instalación y limpieza de alcantarillas

Reencarpetamiento de calles y avenidas

